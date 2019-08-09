ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على بدء المرحلة الثالثة من تنسيق 2019

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 12:51 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
يترقب طلاب الثانوية العامة، إعلان موعد بدء المرحلة الثالثة من التنسيق والتي تعلن عقب انتهاء مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب، والتي بدأت أمس الخميس، وتنتهي 20 اغسطس المقبل، وبذلك تبدأ المرحلة الثالثة من التنسيق بعد انتهاء عيد الأضحى.

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، بداية من أمس الخميس الموافق 8/8 على أن يستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 20/8 الجاري.

حيث يتم التحويل بين الكليات الجامعية من خلال فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 8/8/2019 حتى يوم الثلاثاء الموافق20/8/2019 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. كل ما تريد معرفته عن التحويلات وتقليل الاغتراب

قبل فتح باب تقليل الاغتراب تعرف على شروط التحويل

قم بـ تقليل الاغتراب والتحويل في تنسيق الكليات 2019 عبر هذا الرابط

لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بـ تنسيق 2019 .. يمكنك التحويل وتقليل الاغتراب عبر هذا الرابط

تعرف على قواعد التحويلات وتقليل الاغتراب بـ تنسيق 2019

تنويه مهم من جامعة عين شمس لـ الطلاب بشأن التحويلات

ترشيحاتنا

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم .. خدمات

ننشر اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 9-8-2019..فيديو

موعد مباراة محمد صلاح مع ليفربول أمام نوريتش سيتي والقنوات الناقلة

بث مباشر لخطبة الجمعة في يوم التروية من المسجد الحرام

فتش عن المرأة.. قاتل معيد كلية الزراعة: صورة فلوس على الكنبة خلتني أخلص عليه.. المتهم: استغلني في نقل المخدرات ومكنش بيديني حقي .. تفاصيل مثيرة

طريقة عمل حواوشي رقاق

اخبار الفن والفنانين .. يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالحجاب .. وعقد قران أحمد حاتم .. وتعليق مثير لـ راندا حافظ

بعد إثارة الجدل بغلقها .. موعد عودة قنوات بي أوت كيو

بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم

طلاق النجوم بين الاحترام وقلة الأصل.. ياسمين عبد العزيز: طليقي على راسي.. سمية الخشاب وأحمد سعد اللى مايشتري يتفرج

مقتل إبراهيم نور الدين شقيق زعيم ميليشيا الحوثي باليمن

مفاجأة.. الأهلي يكشف كواليس فشل انتقال عمرو جمال للصفاقسي

شاهد.. ماذا فعل تركي آل الشيخ بقميص ناديه الجديد " ألميريا الإسباني "

اخبار الرياضة.. حقيقة رحيل لاسارتي عن الأهلي.. انطلاقة جديدة لمحمد صلاح.. رد ناري من ماجد سامي على مرتضى منصور

في ذكرى ميلادها .. تعرف على حقيقة مقتل حورية حسن على يد فايزة أحمد .. نوستالجيا

سلسلة انفجارات عنيفة تهز مستودع ذخيرة في تركيا.. صور وفيديو

أول رد لـ ريهام حجاج على ياسمين عبد العزيز بعد حلقتها مع منى الشاذلى

عاش هنا يوثق علاقة ثورة يوليو بنجاة محمد عبد المطلب من الاعتقال.. وكواليس غنائه رمضان جانا من أجل 6 جنيهات.. وأسرار زيجاته الـ 4 وخلافاته مع عبد الوهاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة سقوط ميادة الحناوي على خشبة مسرح مهرجان صفاقس.. صور

طريقة عمل الفشة.. 5 وصفات شهية بالثوم والكبدة والطحال

بـ لوك جديد .. منة فضالي تفاجئ متابعيها في أحداث إطلالة