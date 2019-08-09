تعرف على بدء المرحلة الثالثة من تنسيق 2019

يترقب طلاب الثانوية العامة، إعلان موعد بدء المرحلة الثالثة من التنسيق والتي تعلن عقب انتهاء مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب، والتي بدأت أمس الخميس، وتنتهي 20 اغسطس المقبل، وبذلك تبدأ المرحلة الثالثة من التنسيق بعد انتهاء عيد الأضحى.





وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، بداية من أمس الخميس الموافق 8/8 على أن يستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 20/8 الجاري.



