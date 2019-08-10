بعد التحذير من غسلها.. نصائح لتناول اللحمة بشكل صحى

بعد أن كشف الخبراء الصحيون الأمريكيون أن غسل اللحمة قبل الطبخ يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة و يؤدى إلى أنتشار الميكروبات من اللحم إلى أدوات المطبخ التى من الممكن أن تتسبب نقل الميكروبات الخطيرة التى تؤدى إلى التسمم و تسبب السالمونيلا أيضا، أوضح الخبراء أن بكتيريا السالمونيلا توجد في الأطعمة التي تنتقل من خلالها البكتيريا وعدم غسل اللحوم يمنعها من النمو والتكاثر إلى أعداد كبيرة إن وجدت.



وينصح الخبراء بـ تخزين اللحوم في الثلاجة فقط داخل اكياس بلاستيكية، وعند التقطيع يجب استخدام لوح تقطيع منفصل خاص باللحوم، كما يجب طبخ اللحمة بما يكفي للقضاء على الميكروب واتباع بعض النصائح لتناول اللحمة بشكل صحى وآمن :



-لابد من غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون لمدة 20 ثانية بعد استخدام دورات المياه أو قبل إعداد الطعام وقبل تناوله أيضا.



-يجب غسل الأواني وألواح التقطيع وأطباق الطعام بالماء الساخن والصابون بعد كل خطوة من خطوات إعداد المواد الغذائية.



-يفضل استخدام المناشف الورقية لتنظيف أسطح المطبخ، ويفضل غسل المناشف القماش بالماء الساخن في الغسالة بعد كل فترة استعمال محددة.



-يفضل فصل اللحوم غير المطبوخة عن الأطعمة الأخرى في عربة التسوق وأيضا في الثلاجة.



-استخدام أدوات تقطيع خاصة باللحوم تختلف عن أدوات التقطيع التي تستخدم مع المنتجات الزراعية الأخرى وغسلها وتنظيفها بعد كل استعمال لتجنب التلوث الخلطي.



-الطهي الجيد للطعام، استخدم مقياس الحرارة لقياس درجة حرارة الأغذية وتأكد من نظافته عند قياس درجة الحرارة الداخلية للحوم والدواجن وغيرها.



- يجب تخزين الأغذية المبردة والمجمدة بطريقة صحيحة، فيجب أن تكون درجة حرارة الثلاجات بين ( 3 -5 ْم)، أما المجمدات فدرجة حرارتها يجب أن تكون تحت (- 18 ْم).



-حفظ الأغذية المبردة عند درجة حرارة لا تزيد على 4 ْم، والأغذية الساخنة عند درجة حرارة لا تقل عن 60 ْم.



-يجب أن تتم عملية تسييح اللحوم المجمدة إما بوضعها في الثلاجة لمدة كافية لتسييحها أو تسييحها مباشرة باستخدام الميكروويف أو الطبخ المباشر السريع وذلك لتقليل مخاطر التلوث ونمو الميكروب، ويجب تلافي تسييحها على درجة حرارة الغرفة.