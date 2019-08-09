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الأكبر في تاريخها.. أوبر تخسر 5 مليارات دولار خلال 3 أشهر لهذا السبب

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:36 ص
أوبر
أوبر
أماني إبراهيم
كشفت شركة «أوبر- Uber» لنقل الركاب والبضائع عبر تطبيق على الهواتف الذكية عن أرباحها للمرة الثانية خلال العام الجاري، منذ أن أصبحت شركة عامة في تقرير موضح به كل تفاصيل الدخل والربح والخسارة بالأرقام، ولكن النتائج لم تكن مرضية.

وفقا للتقرير المفصل التي نشرته شركة أوبر على موقع الشركة الرسمي، فإنها حققت عائدات بلغت 3.16 مليار دولار، وخسائر بلغت 5.2 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2019.

وخسرت شركة أوبر خلال التعاملات في البورصة، أمس الخميس، بأكثر من 9%، بسعر 42.98 دولار للسهم، أي أقل بقليل من السعر الأولي البالغ 45 دولارًا.

ووفقا للتقرير الربع السنوي فإن أوبر خسرت 5.2 مليار دولار، وهذا الرقم يمثل أكبر خسارة للشركة على الإطلاق، وتقول الشركة إن معظم هذه الخسائر نتيجة لمصروفات التعويضات المضافة إلى أسهم الموظفين، وتتمثل نسبة الخسائر الإضافية بـ 1.3 مليار دولار عن تقرير أوبر السابق.

من جانبه، قال نيلسون تشاي المدير المالي لأوبر: "سنستمر في الاستثمار بقوة، فنحن نريد زيادة أرباحنا خلال تقرير الربع السنوي القادم".

ومرت أوبر ببعض التحديات خلال الأشهر الماضية، فقد أعلنت مؤخرا عن تسريح ثلث قسم التسويق الذي يضم 1200 شخص في محاولة لخفض التكاليف.

بالنسبة إلى Uber Eats، فتقول الشركة إن مستهلكيها الأساسيين نشطين شهريًا، وبالنسبة إلى إيراداتها فهي نمت بنسبة 72% ووصلت إلى حوالي 595 مليون دولار.

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