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اقتصاد

مياه سوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:30 ص
شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج
آمنة عبدالعظيم
أعلن اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالشركة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين بالمحافظة، والتصدي لطفح وانسداد شبكات الصرف الصحي، وكذا تنظيم حملات لتوعية المواطنين لعدم إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي.

وأضاف رئيس الشركة، أنه سيتم تواجد مسئولي الشركة على مدار الـ24 ساعة واستمرار عمل مديري محطات المياه السطحية، ومديري محطات معالجة الصرف الصحي ومديري المعامل والعاملين، وتوفير سيارات مياه شرب نقية، وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة والاستعداد التام لفرق الصيانة والشبكات.

وأوضح"بدرى"، أنه تم تنفيذ حملات توعوية لنشر رسالة الشركة، وتعريف المواطنين بضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وتجنب إلقاء مخلفات الأضاحي التي تؤدي إلى حدوث انسداد وطفح الصرف الصحي وتلف بخطوط الشبكات، حيث تم تنفيذ ندوة بالتعاون مع مركز النيل للإعلام، والتي حضرها مسئولو المؤسسات الحكومية، وكذا بهيئة محو الأمية وتعليم الكبار وأخرى بالجمعية الشرعية بمدينة المراغة، لتوعية المترددين عليها بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

قام فريق التوعية بالشركة بتوعية الجزارين بضرورة عدم إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي، لتجنب الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن ذلك السلوك الخاطئ، بالإضافة إلى توزيع بوسترات بمحال الجزارة لتوعية المترددين عليها للحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

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