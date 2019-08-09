أول رد لـ ريهام حجاج على ياسمين عبد العزيز بعد حلقتها مع منى الشاذلى

ردت الفنانة ريهام حجاج على كلام الفنانة ياسمين عبد العزيز فى برنامج «معكم» بنشر صورة لها برفقة زوجها محمد حلاوة عبر صفحتها الخاصة على قصص انستجرام وعلقت «حب عمرى».



وجاء رد ريهام على ياسمين بعد أن صرحت ياسمين عبد العزيز خلال الحلقة مع المذيعة منى الشاذلى أنها تحترم طليقها، وأن ما بينهم عشرة كبيرة، مؤكدة عدم وجود أى مشاكل بينهما.



ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #ياسمين_عبد_العزيز، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، حيث تفاعل معه عدد كبير من مستخدمى موقع التغريدات القصيرة.



من أبرز التعليقات:

- ياسمين عبد العزيز دي جميلة عسل وقمر.

- فاااتنة ياسمين عبد العزيز وتلقائيتها رائعة.

- يا مِن على الحسّن زاد حسنه جمال وأناقة لشوفه حنّ الفؤاد.

