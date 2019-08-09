هنا كانت فدية إبراهيم وبيعة محمد.. حكاية منى ويوم التروية

يحظى واد منى بمكانة تاريخية ودينية مقدسة إذ يأتى إليه الحجاج من كل فج عظيم يوم التروية 8 ذى الحجة ويعتبر المبيت فيه في طريقهم للوقوف بمشعر عرفة، وهى سنة نبوية مؤكدة.

شهد وادى منى فدية نبي الله إبراهيم لابنه إسماعيل عليهما السلام، وبيعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقع على بعد سبعة كيلو مترات، شمال شرق المسجد الحرام، حيث يتواصل توافد ضيوف الرحمن إليه لقضاء يوم التروية حيث يرتوون فيه من الماء، ويحملون ما يحتاجون إليه.

سبب التسمية

سمى هذا اليوم بيوم التروية؛ لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء، ويحملون ما يحتاجون إليه.

وحسب المؤرخين، إن تسمية "منى" أتت لما يراق فيها من الدماء المشروعة في الحج، وقيل لتمني آدم فيها الجنة، ورأى آخرون أنها لاجتماع الناس بها، والعرب تقول لكل مكان يجتمع فيه الناس: مِنى.

ويعد أحد أكبر المشروعات التي نفذت بالمملكة، لإيواء الحجاج بمساحة مقدرة بـ 2.5 مليون م2، باستيعاب 2.6 مليون حاج، وبهذا يكون المشعر أكبر مدينة خيام في العالم.