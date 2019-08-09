ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هنا كانت فدية إبراهيم وبيعة محمد.. حكاية منى ويوم التروية

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 03:55 م
مشعر منى
مشعر منى
مـــيـــــس رضــــــــــــا

يحظى واد منى بمكانة تاريخية ودينية مقدسة  إذ يأتى إليه الحجاج من كل فج عظيم يوم التروية 8 ذى الحجة  ويعتبر المبيت فيه في طريقهم للوقوف بمشعر عرفة، وهى سنة نبوية مؤكدة.

هنا كانت فدية إبراهيم

شهد وادى منى  فدية نبي الله إبراهيم لابنه إسماعيل عليهما السلام، وبيعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقع على بعد سبعة كيلو مترات، شمال شرق المسجد الحرام، حيث يتواصل توافد ضيوف الرحمن إليه لقضاء يوم التروية حيث يرتوون فيه من الماء، ويحملون ما يحتاجون إليه.

هنا كانت فدية إبراهيم

سبب التسمية

سمى هذا اليوم  بيوم التروية؛ لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء، ويحملون ما يحتاجون إليه.

وحسب المؤرخين، إن تسمية "منى" أتت لما يراق فيها من الدماء المشروعة في الحج، وقيل لتمني آدم فيها الجنة، ورأى آخرون أنها لاجتماع الناس بها، والعرب تقول لكل مكان يجتمع فيه الناس: مِنى.

ويعد أحد أكبر المشروعات التي نفذت بالمملكة، لإيواء الحجاج بمساحة مقدرة بـ  2.5 مليون م2، باستيعاب 2.6 مليون حاج، وبهذا يكون المشعر أكبر مدينة خيام في العالم.

ورمى نبي الله إبراهيم – عليه السلام – الجمار، وذبح فدي إسماعيل عليه السلام، ثم أكد نبي الهدى – صلى الله عليه وسلم – هذا الفعل في حجة الوداع وحلق، واستن المسلمون بسنته يرمون الجمرات ويذبحون هديهم ويحلقون.

وصلى فيه النبي محمد والأنبياء من قبله، فعن يزيد بن الأسود قال: ”شهدت مع النبي – صلى الله عليه وسلم – حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف“، ومازال قائمًا حتى الآن، ولأهميته تمت توسعته وعمارته في عام 1407هـ.

كما نزلت به سورة "المرسلات"، لما رواه البخاري عن عبدالله رضي الله عنه قال: ”بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه (والمرسلات) وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها".

ترشيحاتنا

فضيحة الكاميرات السرية.. هيومن رايتس تفتح النار على تميم لهذا السبب .. فيديو

بعد تصدرها تريند جوجل ... شاهد أناقة ياسمين عبد العزيز

البلطى بـ35 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم الجمعة 9-8-2019

ربطوا الحرامية في شجرة وعمود نور.. الداخلية تكشف تفاصيل سرقة منزل سيدة بالدقهلية

طريقة عمل الفشة.. 5 وصفات شهية بالثوم والكبدة والطحال

أسرار جديدة في قضية وفاة أول نجمة عالمية متحولة جنسيا

أول رد لـ ريهام حجاج على ياسمين عبد العزيز بعد حلقتها مع منى الشاذلى

طلاق النجوم بين الاحترام وقلة الأصل.. ياسمين عبد العزيز: طليقي على راسي.. سمية الخشاب وأحمد سعد اللى مايشتري يتفرج

لحظة سقوط ميادة الحناوي على خشبة مسرح مهرجان صفاقس.. صور

بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم

المالية: كميات إضافية من الفكة فى العيد تيسيرًا على المواطنين

ودع أهله بهذا المكان.. ماذا فعل إرهابي معهد الأورام قبل تفجير نفسه .. فيديو

مقتل إبراهيم نور الدين شقيق زعيم ميليشيا الحوثي باليمن

بعد وصولها إلى العلمين.. شاهد أغرب إطلالات جينيفر لوبيز

بعد تصدرها تريند جوجل ... شاهد أناقة ياسمين عبد العزيز

فيديوجراف| رد محمد صلاح على عنصرية الجماهير الإنجليزية

بعد تصدرها تريند جوجل.. تعرف على عمر ياسمين عبد العزيز

عاش هنا يوثق علاقة ثورة يوليو بنجاة محمد عبد المطلب من الاعتقال.. وكواليس غنائه رمضان جانا من أجل 6 جنيهات.. وأسرار زيجاته الـ 4 وخلافاته مع عبد الوهاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وصولها إلى العلمين.. شاهد أغرب إطلالات جينيفر لوبيز

الداخلية ترفع حالة الاستنفار للقصوى: انتشار قوات التدخل وخدمات تأمين المنشآت.. صور

بعد تصدرها تريند جوجل ... شاهد أناقة ياسمين عبد العزيز