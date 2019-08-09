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رياضة

اشتعال المنافسة في دوري مستقبل وطن بكفر الشيخ.. صور

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 02:31 م
صدى البلد
محمود زيدان
يشهد دوري مستقبل وطن بكفر الشيخ، لكرة القدم، والذى يقام تحت رعاية المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، منافسة قوية بين جميع الفرق.

و صعد فريقا منشأة عباس وسد خميس للدورة المجمعة بأمانة سيدى سالم في دوري مستقبل وطن بكفر الشيخ الذى يقام تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعي، أمين عام الحزب بالمحافظة والدكتور الغمري الشوادفي أمين التنظيم بالتنسيق مع أماناتي العمل الجماهيري والشباب.

وجاء صعود منشأة عباس بعد فوزه على أبوجاسر4/0 وعلى الخوالد 3/0 بينما صعد فريق سد خميس ممثل الوحدة الحزبية بسد خميس بعد فوزه على أبو غانم بضربات الترجيح 5/3 وفوزه على أبو غنيمة 5/4 بركلات الترجيح أيضًا.

كما صعد فريقا إصلاح شالما والتفتيش للدور الثاني بعد فوز الأول على الخوالد القبلية ٧/6 بضربات الترجيح وفوز التفتيش على الشيخة نفيسة 3/0.

ويأتي ذلك في إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الرامية إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة العامة لتحقيق التنمية والاستقرار.
اشتعال المنافسة في دوري مستقبل وطن بكفر الشيخ.. صور
اشتعال المنافسة في دوري مستقبل وطن بكفر الشيخ.. صور
اشتعال المنافسة في دوري مستقبل وطن بكفر الشيخ.. صور
اشتعال المنافسة في دوري مستقبل وطن بكفر الشيخ.. صور

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