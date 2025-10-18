قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهرجان الجونة يستقبل كيت بلانشيت في حفل خاص بحضور يسرا وليلى علوي | صور
اللواء محمود طلحة: القوة تحفظ السلام والوطن.. ومصر متواجدة في محيط إقليم مضطرب
موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا في مصر.. كم يومًا يفصلنا عن الصيام؟
ياسر سرور: جهود القاهرة ستستمر لضمان نجاح أي خطوات تهدف لإنهاء الحرب في السودان
ردع وغرامات بالملايين.. تفاصيل عقوبات التعدي على أملاك الدولة
مصر تطلق أول تاكسي جوي فاخر بين الوجهات السياحية.. فيديو
أوس أوس يؤدي مناسك العمرة ويشارك جمهوره بصور من المدينة المنورة
اللواء محمود طلحة: رابين أكد أن إسرائيل خسرت ثلثي عدد الدبابات في حرب أكتوبر
السوبر الإفريقي.. شوط أول سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان
سيف الجزيري يحرز هدف الزمالك الرابع في شباك ديكيداها الصومالي
قبل غلق الباب .. ننشر ضوابط التنازل عن الترشح لعضوية مجلس النواب
ضحية المنشار الكهربائي.. شاهد انهيار أسرة طفل الإسماعيلية لحظة تشييع جثمانه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جوتيريش يدين بشدة اتهامات الحوثيين العلنية ضد موظفي الأمم المتحدة في اليمن

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش
أ ش أ

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن بالغ قلقه إزاء استمرار الاتهامات العلنية التي يوجهها الحوثيون، بما في ذلك تلك الصادرة عن قيادتهم أمس الأول، ضد موظفي الأمم المتحدة في اليمن حيث يُدين جميع هذه الاتهامات بشكل قاطع.
وأفاد مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في بيان بأن الأمين العام يؤكد تضامنه الكامل مع موظفي الأمم المتحدة في اليمن وفي جميع أنحاء العالم خاصة أن هذه الاتهامات خطيرة وغير مقبولة، حيث تُعرض سلامة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني للخطر الشديد، وتقوض العمليات المنقذة للحياة.
وتابع أن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني يخاطرون بحياتهم يومياً أثناء محاولاتهم إنقاذ ودعم المجتمعات التي تعاني من احتياجات ماسة، وهم ملتزمون بمبادئ الإنسانية والحياد والاستقلال وعدم التحيز.
ويُشيد الأمين العام بالعمل الإنساني الثابت الذي تقوم به الأمم المتحدة وشركاؤها، والذي أنقذ حياة مئات الآلاف في اليمن على مر السنين، مناشدا جميع الأطراف بمسؤولياتهم والتزاماتهم بحماية العمليات الإنسانية وموظفيها في جميع الأوقات، وفقاً للقانون الدولي.
كما يُجدد الأمين العام دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك البعثات الدبلوماسية، الذين لا يزالون محتجزين تعسفياً من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية، بعضهم منذ عام 2021. ويُشدد على أنه، ووفقاً لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، يتعين على الحوثيين إخلاء مقار الأمم المتحدة وإعادة الأصول والمعدات التي تم الاستيلاء عليها.
ويأتي هذا البيان بعدما ذكرت تقارير صحيفة أن ميليشات الحوثي، اعتقلت 20 موظفا أمميا، عقب اقتحامها مقرا للأمم المتحدة في محافظة صنعاء اليمنية.
 

أنطونيو جوتيريش الحوثيون موظفي الأمم المتحدة في اليمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

جانب من الأعمال والاسحار التي عثر عليها بسوهاج

العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

ترشيحاتنا

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة تتألق بإطلالة بيضاء أنيقة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

عمر خيرت

مهرجان الموسيقى العربية| عمر خيرت يحيي حفلا على مسرح النافورة.. الإثنين

روجينا

بفستان قصير .. روجينا تتألق في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

بالصور

مهرجان الجونة يستقبل كيت بلانشيت في حفل خاص بحضور يسرا وليلى علوي | صور

يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت

غير زيادة الخصوبة.. فوائد مذهلة لعشبة الجينسينج

الجينسينج
الجينسينج
الجينسينج

تحذير.. هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة لأورام الغدد اللعابية

الغدد اللعابية
الغدد اللعابية
الغدد اللعابية

لا يمتلك رخصة.. سعر ومواصفات سيارة مبابي الفارهة الجديدة.. بالصور

سيارة كيليان مبابي
سيارة كيليان مبابي
سيارة كيليان مبابي

فيديو

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد