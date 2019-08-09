اخبار الفن والفنانين .. سقوط ميادة الحناوى ..ريهام حجاج ترد على ياسمين عبد العزيز..ولاد رزق 2 يتخطى 3 ملايين

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى :



لحظة سقوط ميادة الحناوي على خشبة مسرح مهرجان صفاقس.. صور



في مشهد مأساوي، سقطت الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي، على خشبة مسرح مهرجان صفاقس الغنائي في تونس، بعد إصابتها بـ«دوخة» مفاجأة، أثناء غنائها أغنيتها الشهيرة «أنا بعشقك».

https://www.elbalad.news/3937122



أول رد لـ ريهام حجاج على ياسمين عبد العزيز بعد حلقتها مع منى الشاذلى



ردت الفنانة ريهام حجاج على كلام الفنانة ياسمين عبد العزيز فى برنامج «معكم» بنشر صورة لها برفقة زوجها محمد حلاوة عبر صفحتها الخاصة على قصص انستجرام وعلقت «حب عمرى».



وجاء رد ريهام على ياسمين بعد أن صرحت ياسمين عبد العزيز خلال الحلقة مع المذيعة منى الشاذلى أنها تحترم طليقها، وأن ما بينهم عشرة كبيرة، مؤكدة عدم وجود أى مشاكل بينهما.



https://www.elbalad.news/3937111



سميحة أيوب تشيد بمسرحية سامح حسين الجديدة "المتفائل".. فيديو



شر الفنان سامح حسين فيديو للفنانة سميحة أيوب عبر صفحته على فيسبوك، أشادت فيها بمسرحيته الجديدة "المتفائل" والتى تعرض حاليا على المسرح القومى بالعتبة.



وعلق سامح حسين على الفيديو قائلا "تشرفنا بحضور الفنانة القديرة سميحة أيوب وسميرة عبد العزيز وسعدنا جدا برأيهما في المسرحية الكوميدية الاستعراضية "المتفائل".

https://www.elbalad.news/3936959



ذا روك يخطف الأنظار في الصين



اجئ بطل المصارعة الحرة الأمريكي "ذا روك" جمهور حول العالم بإطلالة جديدة أثناء وجوده في الصين لحضور العرض الخاص من فيلمه الجديد “hobbs and shaw” حيث نشر بعض الصور من العرض الخاص علي حسابه الشخصي علي "انستجرام"



https://www.elbalad.news/3937222



ولاد رزق 2 يتخطى 3 ملايين ونصف في أول يوم



نجح فيلم ولاد رزق 2 في تحقيق إيرادات مرتفعة فى أول يوم عقب طرحه وحقق 3 ملايين و695 ألفا و375 جنيها.



والفيلم من أبرز الأعمال المنتظر عرضها في موسم عيد الأضحى، بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول وقت طرحه عام 2015، وإيرادات اقتربت من 23 مليون جنيه.

https://www.elbalad.news/3937131



شاهد فيديوهات ياسمين عبد العزيز التى جعلتها تتصدر تريند جوجل



اثارت ياسمين عبد العزيز جدلا كبيرا عبر صفحات السوشيال ميديا وتصدرت تريند جوجل خاصة بعد ظهورها فى برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلي أمس.



https://www.elbalad.news/3937068







