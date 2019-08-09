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فن

نوال الزغبي تحصد 5.870 مليون مشاهدة بـ كدة باي.. فيديو

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 05:23 م
نوال الزغبي - كدة
نوال الزغبي - كدة باي
سعيد فراج
حققت النجمة الذهبية الفنانة اللبنانية نوال الزغبي نجاحا كبيرا بعد يوم من طرح أحدث كليباتها الذي يضم ٣ أغنيات معًا، بـ 5 ملايين و870 ألف مشاهدة بعد طرحه عبر القناة الرسمية لشركة روتانا عبر يوتيوب، يوم الخميس 18 يوليو.

وتقدم نوال الزغبي خلال الكليب ثلاث أغنيات "كده باي، جوه قلبه، صبح صبح"، وهي أكثر الأغنيات انتشارا من ألبومها الجديد "كده باي".

كانت نوال الزغبي صورت الكليب في ولاية جورجيا الأمريكية وتفرغت من بعدها لحفلاتها الغنائية في لبنان وسوريا.

على صعيد آخر، تستعد نوال الزغبي لحفلتها الغنائية في العاصمة السورية دمشق التي ستحييها مع الفنان زياد برجي يوم 20 اغسطس الجاري.

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