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رياضة

زياش يصدم بايرن ميونخ ويجدد عقده مع أياكس

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 06:30 م
صدى البلد
إسماعيل محمود
جدد الدولي المغربي حكيم زياش صانع ألعاب نادي أياكس الهولندي تعاقده مع الفريق لمدة سنة إضافية لينتهي تعاقده مع الفريق في صيف عام 2022.

يذكر أن نادي بايرن ميونخ كان من أبرز المهتمين بضم زياش خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي ، لكن اللاعب المغربي فضل البقاء مع بطل الدوري الهولندي .

وأعلن النادي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت تجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا لمدة موسم إضافي ، لينتهي تعاقده مع الفريق في الثلاثين من شهر يونيو عام 2022.

يذكر أن زياش قد انتقل لصفوف نادي أياكس صيف عام 2016 ، قادمًا من نادي تيفنتي مقابل 11 مليون يورو وقادهم لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

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