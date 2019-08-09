فرج عامر يكشف حقيقة أزمته مع نجم الاهلي

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة عدم وجود أي خلافات مادية مع ناصر ماهر لاعب الأهلي والمنتقل إلى الفريق السكندري لمدة موسم واحد علي سبيل الاعارة.



وكتب عامر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "لا توجد أدنى مشكلة بين سموحة وناصر ماهر".



جاء ذلك بعد انتشار وجود أزمة بين مجلس إدارة نادي سموحة وناصر ماهر علي المقابل المادي الذي سيحصل عليه اللاعب خلال الفترة التي يقضيها بين جدران الفريق السكندري.



جدير بالذكر ان فرج عامر اعلن مساء الخميس على صفحته الشخصية ضم ناصر ماهر في الموسم القادم.

