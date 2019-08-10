ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابنة ياسمين عبد العزيز تفاجئها على الهواء.. والأخيرة: مش عايزين فضايح.. فيديو

السبت 10/أغسطس/2019 - 12:44 ص
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
عمرو ممدوح
فاجأت ياسمين ابنة الفنانة ياسمين عبد العزيز، والدتها بمداخلة تليفونية على الهواء، قائلة: "ماما شقية في البيت لكن هي شخصية جميلة".

وأضافت ياسمين ابنة الفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي» قائلة: "ماما شخصيتها في الحقيقة وزي شخصيتها في الدادا دودي، وبتضحكنا دايما".

وأوضحت نجلة الفنانة ياسمين عبد العزيز، قائلة: "ماما مش بتزعقلنا خالص، وعشان انا وماما اسمنا ياسمين، فبيحصل لغبطة في البيت بينا".

من ناحية أخرى، فاجأت الإعلامية منى الشاذلي، الفنانة ياسمين عبد العزيز، بإحضار "ثعبان" داخل صندوق مغلق، به فتحتة من الجانبين، وطالبات ياسمين عبد العزيز بوضع يدها داخل الصندوق.

وأصيبت الفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، بحالة من الذعر بعد وضع يدها داخل الصندوق، وصرخت دخلت الاستوديو بمجرد لمس الثعبان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ياسمين عبد العزيز تشوق جمهورها ببرومو حلقتها مع منى الشاذلي.. شاهد

لقاء ياسمين عبد العزيز و منى الشاذلي الأعلى مشاهدة على يوتيوب

ياسمين عبد العزيز تكسف منى الشاذلي على الهواء .. فيديو

ياسمين عبد العزيز تتعصب على شاب عاكسها على الهواء .. فيديو

رد فعل مفاجئ من ياسمين عبدالعزيز بعد رؤية قرد داخل استديو منى الشاذلي

شاهد.. ديك يدفع ياسمين عبد العزيز إلى مغادرة استوديو منى الشاذلي

ترشيحاتنا

استعاد مستواه ولياقته.. ارسنال يكشف موقف النني من المشاركة أمام نيوكاسل

شاهد.. مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة

أول تعليق من شيرين رضا بعد انتقادها لـ الأضحية

طريقة عمل الفتة للشيف شربيني.. وهؤلاء ممنوعون من تناولها

بتكلفة 24 مليون ريال.. تغيير كسوة الكعبة المشرفة.. فيديو

اخبار الرياضة.. اعتداء علي ماهر على مدرب المريخ .. استقبال حافل لمنتخب الأولمبياد .. ومحمد صلاح يقود ليفربول للفوز الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريحات الشعر الطويل للعيد.. صور

من غير بطانة.. جينيفر لوبيز في حفل عالمي بالساحل الشمالي

بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي