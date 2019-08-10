ابنة ياسمين عبد العزيز تفاجئها على الهواء.. والأخيرة: مش عايزين فضايح.. فيديو

فاجأت ياسمين ابنة الفنانة ياسمين عبد العزيز، والدتها بمداخلة تليفونية على الهواء، قائلة: "ماما شقية في البيت لكن هي شخصية جميلة".



وأضافت ياسمين ابنة الفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي» قائلة: "ماما شخصيتها في الحقيقة وزي شخصيتها في الدادا دودي، وبتضحكنا دايما".



وأوضحت نجلة الفنانة ياسمين عبد العزيز، قائلة: "ماما مش بتزعقلنا خالص، وعشان انا وماما اسمنا ياسمين، فبيحصل لغبطة في البيت بينا".



من ناحية أخرى، فاجأت الإعلامية منى الشاذلي، الفنانة ياسمين عبد العزيز، بإحضار "ثعبان" داخل صندوق مغلق، به فتحتة من الجانبين، وطالبات ياسمين عبد العزيز بوضع يدها داخل الصندوق.



وأصيبت الفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، بحالة من الذعر بعد وضع يدها داخل الصندوق، وصرخت دخلت الاستوديو بمجرد لمس الثعبان.