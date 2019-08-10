اتهام الملياردير الأمريكي جيفري ابستين بتسهيل الدعارة لحاكم وسيناتور أمريكيين

أفادت تقارير صادرة عن المحكمة يوم الجمعة، نشرتها بريكينج نيوز، أن جيفري ابستين الملياردير الأمريكي المحتجز على ذمة التحقيقات في الدعارة وممارسة الجنس مع فتايات دون السن القانوني، وأحد أصدقاء ترامب وكلينتون، قام بإرسال فتاة دون السن القانونية لممارسة الجنس مع حاكم نيو مكسيكو السابق بيل ريتشاردسون والسيناتور الأمريكي السابق جورج ميتشل.



وقالت فرجينيا جيوفري، إنها قد أرسلت إلى سياسيين أمريكيين بواسطة جيفري أبستين، وكذلك أرسلها إلي جان لوك برونيل ومارفن مينسكي، عام 2016.



تدعي المرأة أيضًا أنها كانت تعمل بالإجبار مقابل المال واستغلها إبستين كعبدة جنس من عام 2000 إلى عام 2002 ، حيث أُجبرت على ممارسة الجنس مع أستاذ القانون بجامعة الأمير أندرو وجامعة هارفارد آلان ديرشويتز.



نفى جميع الرجال المتهمين هذه المزاعم، فضلًا عن إنكار أنهم كانوا على علم بأن إبستين كان لديه سلوك غير مناسب مع الفتيات القاصرات.