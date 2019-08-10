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فن

المخرج رومان بولانسكي يتغيب عن مهرجان فينيسيا خوفا من القبض عليه

السبت 10/أغسطس/2019 - 06:01 ص
رومان بولانسكي
رومان بولانسكي
محمد نبيـل
قرر مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى قبول فيلم "ضابط وجاسوس" للمخرج الكبير رومان بولانسكي ضمن مسابقته الرسمية والمنافسة على جائزة الأسد الذهبى، بالرغم من ملاحقات قضائية ضد المخرج.

ومن المتوقع أن يغيب المخرج صاحب الأصول البولندية رومان بولانسكي عن العرض العالمي الأول لفيلمه الجديد خشية تسليمه من قبل السلطات الإيطالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليقضي عقوبة السجن على جريمة اغتصاب فتاة قاصر أدين فيهاعام 1977، خاصة أن هناك اتفاقية موقعة بين إيطاليا والولايات المتحدة على تبادل المطلوبين جنائيا.

المخرج الكبير رومان بولانسكي لن يتمكن من حضور الدورة القادمة من مهرجان فينيسيا (البندقية) السينمائي (28 أغسطس- 7 سبتمبر) لكي يقدم فيلمه "ضابط وجاسوس" الذي سيعرض في مسابقة المهرجان ويتنافس على "الأسد الذهبي".. والسبب أنه بمجرد أن تطأ قدما بولانسكي (86 عاما) أرض مطار ماركو بولو سيتم على الفور اعتقاله تمهيدا لترحيله الى الولايات المتحدة حيث تطالب السلطات بتسليمه.

كانت الأكاديمية الأمريكية لعلوم السينما قد سحبت جائزة الأوسكار من بولانسكي عن فيلمه الرائع "عازف البيانو" وطردته من عضويتها في خضم موجة الهجوم التي تعرض لها خلال السنتين الأخيرتين، ولا سيما بعد ظهور بعض الحملات العالمية ضد التحرش وعلى رأسها me too.

وبالرغم من توقعات بإحتجاجات قد تطال عرض الفيلم بالمهرجان، فقد أكدت إدارة المهرجان أن ما يشغلها هو الجانب الفنى للفيلم بغض النظر عن أى أمور شخصية.

بولانسكي قد يكتفي بتوجيه كلمة عبر سكايب على شاشة تعرض أمام الجمهور خلال العرض الرسمي للفيلم في المهرجان لكنه لن ينال فرصة لمناقشة الفيلم مع الصحفيين من حضور المهرجان.

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