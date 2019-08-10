تسريحات أطفال العيد بالخطوات.. صور

تسريحات شعر اطفال للعيد بالخطوات 2019.. تظهر كل عام مجموعة جديدة ومختلفة من تسريحات شعر أطفال للعيد بالخطوات 2019 و تحتار دائما كل أم فى اختيار التسريحة التى تناسب وتلائم أطفالها.



وتريد كل أم ظهور إبنتها بأبهى مظهر طفولى أنيق يناسب سنها من خلال تسريحة شعر مميزة تظهر كأنها لوحة فنية متميزة تعكس مدى اهتمامها بها .



تسريحات شعر اطفال للعيد بالخطوات 2019 بطرق كلاسيكية



يقسم الشعر نصفين من منتصف الشعر ويتم عمل ضفيرة صغيرة متداخل معها شريط ستان مع ترك باقي الشعر منسدلا على ظهر البنت الصغيرة ،هذه التسريحة بسيطة للغاية يمكن تنفيذها بسهولة حيث تزيد من جمال إبنتك لتخطف أنظار من ينظر إليها.



تسريحات شعر اطفال للعيد بالخطوات 2019 عصرية.. إليك تسريحة مبتكرة وعصرية لذيل حصان.



تسريحات شعر للاطفال البنات ، يصفف القسم الجزء الأمامي من الشعر بطريقة المربع ثم يتم تقسيمها إلى ثلاث أجزاء مع عمل ضفيرة مع دمجها مع باقي الشعر وربطها بتوكة رقيقة لتصبح شبه تسريحة ذيل حصان .



تسريحة الكعكة



تسريحة شعر للاطفال البنات 2019 ،يصفف الشعر بطريقة الكعكة الكبيرة من الخلف ،ويمكن الحصول على هذه التسريحة من خلال شراء توكة الكعكة التى تجمع الشعر بهذا الشكل المميز والأنيق.



تفضل العديد من الأسر في العيد السفر والاستمتاع بالأجواء الشاطئية خاصة في هذا الطقس المشمس، وتصيب الكثير من الأمهات الحيرة حول تسريحات سهلة لشعر أطفالهن تناسب الأجواء الصيفية، لذلك إليك بعض الأفكار لتسريحات سهلة وبسيطة للأطفال لتناسب جميع أنواع الشعر الكيرلي والناعم والطويل والقصير ، كما تعتبر الكعكة المرتفعة من أبسط التسريحات التي تقوم بها الأمهات،



طريقة لتسريحات شعر أطفال للعيد بالخطوات

1- بعد مشط شعر طفلتك قومي بتفريق أجزاء من الشعر مع جمع جزء وسط الرأس، كما في الصورة.



طريقة لتسريحات شعر أطفال للعيد بالخطوات

2- قومي بعمل ضفيرة بشكل دائري متناسق كما في الصورة.



طريقة لتسريحات شضعر أطفال للعيد بالخطوات

3- بعد الانتهاء من عمل الضفيرة الأولى أكملي عمل الضفيرة في الجهة المقابلة.



طريقة مبتكرة لعمل ضفيرة لطفلتك هذا العيد

4- لاتمام عمل تسريحة العيد لطفلتك قومي بجمع الضفيرتين كما في الصورة و هذا كل شيء.



طريقة لتسريحات شعر أطفال العيد بالخطوات

1- بعد تسريح شعر طفلتك قومي بتفريق الشعر إلى ثلاثة أجزاء كما في الصورة.



طريقة تسريحات أطفال للعيد



2- قومي بلف الأجزاء الثلاثة لشعر طفلتك كما في الصورة للحصول على الشكل المرغوب فيه.

3- لاتمام تسريحة العيد لطفلتك قومي بتثبيت التسريحة و هذا كل شيء.

نتمنى أن تجربي التسريحات البسيطة لطفلتك هذا العيد ،تحتل الضفائر بمختلف أشكالها المركز الأول بين أغلب التسريحات ..صور