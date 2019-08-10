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مقتل 5 موظفين روس في حادث نووي بموقع عسكري

السبت 10/أغسطس/2019 - 01:55 ص
أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم
أفادت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، مساء أمس الجمعة، بمقتل خمسة من موظفي شركة روساتوم النووية الحكومية في حادث وقع خلال اختبارات بموقع عسكري في شمال روسيا.

ونقلت الوكالة عن روساتوم قولها إن الحادث وقع خلال اختبارات لمحرك صاروخي يعمل بالوقود السائل.

وكانت السلطات الروسية قد ذكرت سابقا أن شخصين لقيا حتفهما في الحادث وأن مدينة قريبة أبلغت عن ارتفاع في مستوى الإشعاع عندما انفجر محرك صاروخي في موقع تجارب في منطقة أرتشينجلسك يوم الخميس.

وقالت السلطات إنها اضطرت لإغلاق جزء من خليج في البحر الأبيض أمام حركة الشحن.

وقام السكان المحليون بتخزين اليود الذي يستخدم لخفض آثار التعرض للإشعاع بعد الحادث حسبما قالت وسائل الإعلام في المنطقة.

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