ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. المياه ترد على شكاوى أهالي حدائق الأهرام و صفط اللبن

السبت 10/أغسطس/2019 - 02:58 ص
شكاوي صدى البلد
شكاوي صدى البلد
قسم الميداني
في استجابة للشكوى المنشورة بموقع «صدى البلد»، تحت عنوان «لونها أسود.. أهالى حدائق الأهرام يشكون من تلوث مياه الشرب»، أفاد المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم تكليف قطاع المعامل بالشركة وتم رفع عينات من مواقع مختلفة بمنطقة حدائق الأهرام.

وأضاف المركز أنه من نتائج التحاليل تبين أنها مطابقة للمواصفات القياسية لمياه الشرب حيث أن الشكوى لا تحتوي علي عنوان محدد وعلى الشاكي تحديد العنوان تفصيليا حتى يمكن عمل اللازم

وبخصوص الشكوى المنشورة تحت عنوان " صفط عطشانة في عيد الاضحى.. الأهالي: بنشوف المية في الحلم بس " افادت الشركة بأن المياه موجودة طبقا لضغوط المتاحة بالمنطقة والمياه موجودة في الفترة الصباحية والمسائية وتقل الضغوط وقت الذروة لكثرة الاستهلاك.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
استجابة لـ صدى البلد.. المياه ترد على شكاوى أهالي حدائق الأهرام و صفط اللبن
استجابة لـ صدى البلد.. المياه ترد على شكاوى أهالي حدائق الأهرام و صفط اللبن
استجابة لـ صدى البلد.. المياه ترد على شكاوى أهالي حدائق الأهرام و صفط اللبن
استجابة لـ صدى البلد.. المياه ترد على شكاوى أهالي حدائق الأهرام و صفط اللبن
استجابة لـ صدى البلد.. المياه ترد على شكاوى أهالي حدائق الأهرام و صفط اللبن

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى استجابة لـ صدى البلد.. شركة مياه الشرب تحل أزمة كوتسيكا

القابضة للمياه تستجيب لشكاوى مواطنين في الجيزة

استجابة لـ صدى البلد.. المياه ترد على شكاوى أهالي الطوابق من الانقطاع

القابضة للمياه تستجيب لشكاوى المواطنين في الجيزة

القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ترد على شكاوى قراء صدى البلد

استجابة لـ صدى البلد.. محافظة الدقهلية تستجيب لشكاوى الصرف الصحي

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. وفاة طليقة أحمد السعدني.. جينفر لوبيز شبه عارية في مصر.. هنا الزاهد تهاجم كنتاكي

شاهد.. آخر ظهور لـ طليقة أحمد السعدني قبل رحيلها

أم أولاده .. وفاة طليقة أحمد السعدني بعد تعرضها لأزمة قلبية

شاهد.. جميلة عوض ووالدتها بحفل جينيفر لوبيز فى الساحل الشمالى

حبس عامل مزق جسد بائع شاي بسبب معاكسة فتاة في بولاق أبو العلا

اهم اخبار اليوم .. جينيفر لوبيز تشعل مسرح حفلها بـ العلمين الجديدة.. الزمالك يؤمن جنش بـ 10 ملايين جنيه.. ترامب يتلقى رسالة من زعيم كوريا الشمالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر والأخضر والأبيض.. جينيفر لوبيز بملابس مثيرة فى حفلها بـالعلمين.. صور

تسريحات الشعر الطويل للعيد.. صور

من غير بطانة.. جينيفر لوبيز في حفل عالمي بالساحل الشمالي