استجابة لـ صدى البلد.. المياه ترد على شكاوى أهالي حدائق الأهرام و صفط اللبن

في استجابة للشكوى المنشورة بموقع «صدى البلد»، تحت عنوان «لونها أسود.. أهالى حدائق الأهرام يشكون من تلوث مياه الشرب»، أفاد المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم تكليف قطاع المعامل بالشركة وتم رفع عينات من مواقع مختلفة بمنطقة حدائق الأهرام.



وأضاف المركز أنه من نتائج التحاليل تبين أنها مطابقة للمواصفات القياسية لمياه الشرب حيث أن الشكوى لا تحتوي علي عنوان محدد وعلى الشاكي تحديد العنوان تفصيليا حتى يمكن عمل اللازم



وبخصوص الشكوى المنشورة تحت عنوان " صفط عطشانة في عيد الاضحى.. الأهالي: بنشوف المية في الحلم بس " افادت الشركة بأن المياه موجودة طبقا لضغوط المتاحة بالمنطقة والمياه موجودة في الفترة الصباحية والمسائية وتقل الضغوط وقت الذروة لكثرة الاستهلاك.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.