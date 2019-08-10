علاج الكحة للأطفال والرضع والحوامل بجميع أنواعها

تحتار الكثير من الأمهات فى إيجاد علاج للكحه والبلغم فور الأستعمال ، والبلغم عبارة عن مادة مخاطية تتشكل في الجهاز التنفسي بفعل الخلايا والمواد التي تنتجها المجاري الهوائية، الأمر الذي يسبب الإزعاج بسبب صعوبة التنفس لا سيما عند الأطفال والكبار أيضا على حد سوا ، لذا إليكِ علاج للكحه والبلغم فور الاستعمال وبشكل آمن على الصحة ،وعلاج الكحة عند الرضع بجميع الأعمار وعلاج الكحة الناشفة .



علاج الكحة والبلغم عند الاطفال الرضع



-قومي بإذابة القليل من الملح في ماء نقي حتى تحصلي على محلول، ثم قطّري في أنف طفلك مرتين أو ثلاث مرات في اليوم فقط، وسيساعد هذا المحلول على التخفيف من سماكة البلغم والتقليل من انتفاخ المجاري الهوائية.



-حاولي أن تزيدي جرعات السوائل التي يتناولها طفلك سواء كانت ماء أم عصير إذا كان عمر طفلك يزيد عن 6 أشهر، وإذا كان عمره أقل فزيدي جرعات الرضاعة سواء كانت طبيعية أم صناعية، فهذا يساعد على تخفيف سماكة البلغم، واستعيني أيضًا بالمشروبات الدافئة.



-احملي طفلك وضعي رأسه على كتفك وطبطبي على ظهره، حتى يخرج البلغم من صدره.



-احرصي خلال نوم طفلك على أن تضعي وسادة إضافية أو منشفة صغيرة تحت رأسه حتى يتمكن من التنفس بشكل أسهل.



-يوجد في الصيدلية جهاز يدوي مخصص لشفط البلغم من أنف الطفل، استخدميه فهو جيد جدًا.



-الأطفال الرضع حديثي الولادة بعمر أقل من 6 أشهر، لن تستطيعي تقديم ي نوع من الأعشاب لهم، فقط حاولي زيادة عدد الرضعات سواء كانت طبيعية أو صناعية.



-للأطفال من عمر سنة وأكثر، بإمكانكِ أن تجهزي لهم مشروب دافئ من الأعشاب سواء كانت يانسون أو شومر أو بابونج مع القليل من العسل والليمون.



علاج الكحه والبلغم للأطفال بزيت السمسم



-اخلطي كميات متساوية من زيت السمسم وزيت الزيتون، ومن ثم قومي بتسخينها حتى تصبح دافئة، بعد ذلك ادهني منطقة الصدر بلطف ونعومة.



-قبل أن ينام طفلك، أعطيه جرعة 5 ملل من زيت السمسم، فهذا سيساعد على إذابة الكتل البلغمية.



علاج الكحه والبلغم للحامل



-للأطفال الرضع بعمر أقل من سنة، قومي بخلط 5 ملعقة من زيت الزيتون الدافئ مع 1/4 ملعقة من الزنجبيل المفروم، ثم ادهني صدر طفلك قبل النوم، وبطنه، وظهره وقدمه، بعدها ألبسيه ملابس ثقيلة وجوارب في قدميه.



-للأطفال من عمر سنة أو أكثر، قومي بدهن صدر طفلك بزيت الزيتون الدافئ، وبعدها ضعي جريدة أو قطعة من الورق على صدره مرتين في اليوم.



-بإمكانك مزج 1 ملعقة من زيت الزيتون مع 1 ملعقة من العسل، وإعطائها لطفلك.



علاج الكحه والبلغم عند الاطفال



-حاولي زيادة نسبة السوائل التي تعطيها له سواء كانت ماء أو عصير أو مشروبات دافئة، فذلك يسهل إخراج البلغم.



-أذيبي ملعقة من العسل في القليل من الماء الدافئ، وأعطيها لطفلك.



-جهزي له مشروب مكون من القرفة والزنجبيل والعسل صباحًا بعد الإفطار.



أفضل علاج للكحة والبلغم



الترطيب المستمر بسوائل تساعد على تهدئة الحلق يتم من خلال خلط مزيج من العسل في الماء الساخن أو عصير الليمون الإقلاع عن التدخين بأشكاله المختلفة خاصة عندما يكون لديك كحة شديدة ، تجنب التعرض للمهيجات المستنشقة، مثل الدخان أو الغبار أو الملوثات الأخرى.وبعض العطور المحفزه لذلك ، تجنب حرقة المعدة وإفراز حامض يؤدى إلى تهيج الأغشية المخاطية ، الزنجبيل تناوله ساخنا يعتبر مسكنًا طبيعيًا خاصة في علاج الكحة الجافة .



علاج الكحه المستمرة عند الكبار



العرقسوس له دور كبير في مكافحة الإلتهاب، لذلك يمكن استخدامه ويتم بغلي العرقسوس المجفف مع الماء ودعه في الكأس لمدة تتراوح من 15- 20 دقيقة قبل تناوله ،كما أن الغرغرة باستخدام الملح والماء ومزجهما جيدًا في كوب لتستخدم المحلول في الغرغرة ،العسل من افضل مضادات الأكسدة والميكروبات وننصح بتناول بعضًا من العسل واخلطه مع الاغذيه يوميًا.



علاج الكحة المستمرة عند الكبار



العرقسوس له دور كبير في مكافحة الإلتهاب، لذلك يمكن استخدامه ويتم بغلي العرقسوس المجفف مع الماء ودعه في الكأس لمدة تتراوح من 15- 20 دقيقة قبل تناوله ،كما أن الغرغرة باستخدام الملح والماء ومزجهما جيدًا في كوب لتستخدم المحلول في الغرغرة ،العسل من افضل مضادات الأكسدة والميكروبات وننصح بتناول بعضًا من العسل واخلطه مع الاغذيه يوميًا.



أفضل علاج للكحة الناشفة من الصيدلية



يعد مضادًا للفيروسات والميكروبات والبكتيريا، ويساعد في علاج الكحة الجافة بسبب احتواءه على الأليسين ،لذلك يمكنك استشارة الطبيب المختص أو الصيدلى لأخذ العلاج الافضل للكحة الناشفة وعلاجها سريعا .



علاج الكحة الجافة من مطبخك



كشف الدكتور أحمد صبرى أخصائى التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة ،من فوائد البصل والثوم في علاج الكحة الجافة تعتبر الكحة الجافة " غير المنتجة للمخاط "من المشكلات المؤرقة التي تسبب حالة كبيرة من الانزعاج لمن يصاب بها، من الأطفال أو الكبار.



علاج الكحة الناشفة المستمرة



-العسل:

يتسم بخواصه المسكنة، ويعمل على تهدئة الحلق، كما انه يشتمل على خواص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات، وهو ما يجعله فعالًا للغاية في معالجة التهاب الحلق.



-الكركم:

يتسم بخواصه المضادة للفيروسات والمضادة للبكتيريا.



-الزنجبيل:

يعتبر من المصادر الغنية بالخواص المسكنة، ويهدئ الحكة التي قد تحدث نتيجة الإصابة بالتهاب في الحلق، كما يعتبر مُنظِّف رائع لجهاز الإنسان التنفسي.



-الثوم:

يحظي بخواص مضادة للبكتيريا، مضادة للفيروسات ومضادة للميكروبات، ويحتوي على مادة "أليسين" المفيدة في تعزيز الجهاز المناعي للجسم.



-الغرغرة بالماء والملح:



تعالج التهابات الحلق والكحة الجافة.



-البخار:

يساعد على تفكيك قوام المخاط وتهدئة السعال وهو ما يعمل على تحسين الحالة، ويمكن إضافة بعض الزيوت الأساسية للماء للاستفادة من خواصها المضادة للميكروبات والمضادة للالتهابات، وبذلك يتم العمل بشكل مباشر على تهدئة الكحة.



-جذور عشب الخطمي:

تحظى بفعالية كبرى في علاج الكحة الجافة، بفضل اشتمالها على خواص مضادة للالتهابات، كما أنها تحمي أنسجة الغشاء المخاطي من التعرض لأخطار إضافية.



-الحليب الدافئ:

يمكن إضافته للعسل الأبيض والاعتماد عليه كوسيلة فعالة في علاج الكحة الجافة.



-الأوريجانو:

يعد واحدًا من أفضل أنواع التوابل لأنه يعمل كطارد للبلغم وهو ما يساعد على التخلص من الكحة الجافة ،يمكن أضافة القليل من أوراقة على كوب من المياه ورفعه على النار ونتركه يغلى جيدا ،ويرفع من على النار ويحلى بالعسل الأبيض حسب الرغبة .



-البصل:

تبين أن استنشاق حبة بصل واحدة أمر يساعد على التخفيف من حدة الكحة الجافة ،كما أن تناولة يرفع المناعة ويحارب الأمراض يمكن وضع البصل على السلطة وتناوله بجانب الطعام مثل الفول بالزيت الحار والتونة والرنجة والعدس ،فهو يعتبر بمثابة مضاد حيوى طبيعي يعالج العديد من الأمراض .