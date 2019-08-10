انجى المقدم وأمينة خليل.. رسائل نجوم الفن إلى جينيفر لوبيز فى عيد ميلادها.. فيدو

حرص عدد من نجوم الفن على توجيه رسائل خاصة للنجمة العالمية جينيفر لوبيز والتى أحيت حفل ضخم بمدينة العلمين الجديدة مساء الجمعة، ووجه كل من إياد نصار، محمود العسيلى، أمينة خليل، إنجى المقدم، وغيرهم رسائل تحية لـ JLO فى عيد ميلادها.وإحتفلت النجمة الشهيرة بعيد ميلادها فى مصر، وتألقت فى حفل عالمى بإحدى قرى الساحل الشمالى، كما شاركت ابنتها تقديم أغنية "limit less " والتي حصدت المزيد من أجواء الإثارة التي لم تنتهي طوال تواجد جينفر علي خشبة المسرح وعلي مدي ساعة ونصف الساعة من الابهار.حضر الحفل عدد من نجوم الفن ومنهم أحمد حلمى، منى زكى، إيمان العاصى، حسين فهمى، ومصطفى مفهمى، ورجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، وعمرو منسى مدير مهرجان الجونة وغيرهم.jennifer lopez مغنية راقصة وممثلة أمريكية مشهورة مواليد نيويورك 1969، وتعد لوبيز الملقبة بـJ LO أكثر الشخصيات الأمريكية اللاتينية ثراءً، حيث باعت في حياتها ما يقارب 55 ألبومًا غنائيًا حول العالم.وأبرز ما قدمت جينيفر لوبيز من أغانٍ: Ain't It Funn"،"Dance with Me"، "Baby I Love U!"،"Brave"، "Be Mine" "Whatever You Wanna Do"،""On the Floor.