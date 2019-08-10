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إسرائيل تقصف مواقع لحماس في دير البلح بغزة

السبت 10/أغسطس/2019 - 04:35 ص
قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على غزة
أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية، اليوم السبت، بأن طيران دولة الاحتلال الإسرائيلي قصف نقطة عسكرية لحركة حماس شرق دير البلح بقطاع غزة.

وقالت وكالة "قدس نت للأنباء" إن القصف الإسرائيلي تزامن مع سماع إطلاق نار في موقع "كيسوفيم" العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

من جانب آخر، أكدت شبكة "سكاي نيوز" أن المعلومات الأولية تفيد بوقوع اشتباك مسلح في الموقع.

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