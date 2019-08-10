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رياضة

كلوب يكشف حجم إصابة حارس ليفربول وحقيقة غيابه عن مواجهة تشيلسي

السبت 10/أغسطس/2019 - 04:39 ص
يورجن كلوب
يورجن كلوب
عمرو ابوبكر
كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي ، عن حجم إصابة حارس مرمى فريقه بعد تعرضه للإصابة في لقاء نورويتش سيتي.

وقال كلوب خلال تصريحاته عقب انتهاء المباراة، هناك شد عضلي تعرض له أليسون ربما كان ينظر للأسفل عندما سدد، لقد عرف أن إصابته قد تكون خطيرة ودعونا نرى ماذا سيحدث بعد فحصه طبيًا.

وأضاف كلوب ان، إصابة أليسون ليست جيدة؛ من واقع خبرتي لن يلحق بلقاء تشيلسي.

وأشار كلوب الى أنه، لا يستطيع أن يحدد مدة غيابه إلا بناء على الفحص الذي سيخضع له؛ أدريان الحارس البديل المتعاقد حديثًا مع ليفربول جيد وفي الاستحواذ هادئ وكذلك التصديات.

يجدر الإشارة الى أن، اليسون سقط مشتكيا من إصابة، وترك عرينه للبديل أدريان الذي تم التوقيع معه قبل أيام، ليدخل بديلًا في الدقيقة 39.

ومن المقرر أن يخوض ليفربول لقاء مهم أمام منافسه تشيلسي يوم الأربعاء المقبل، في السوبر الأوروبي.

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