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فيديوجراف| لماذا سمي بـ يوم عرفة؟

السبت 10/أغسطس/2019 - 01:21 م
دعاء يوم عرفة و فضل
دعاء يوم عرفة و فضل يوم عرفة
إسلام عبد الهادي
يوم عرفة، يوم يجتمع فيه الحجاج لتأدية الركن الأعظم من الحج، وهو الوقوف على جبل عرفات، وترديد دعاء يوم عرفة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".

يوم عرفة وجبل عرفات، ما السبب وراء تسميتهما بهذا الاسم؟ هو سؤال تردد في أذهان الكثيرين، خاصة أن يوم عرفة من الأيام العظيمة، التي يغفر الله فيها ذنوب العباد.

ومن خلال الفيديوجراف، تعرف على سبب تسمية جبل عرفات بهذا الاسم، وسبب تسمية يوم عرفة، وما هي أسماء جبل عرفات الأخرى التي عرفت على مر التاريخ.

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