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أخبار العالم

مقتل 13 وفقدان 16 آخرين في إعصار مدمر بالصين.. فيديو

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:49 ص
صدى البلد
عرفة البنداري
أعلنت قناة CCTV التليفزيونية الصينية، اليوم السبت، مصرع 13 شخصا وفقدان 16 آخرين من جراء جراء إعصار ليكيما المدمر الذي يضرب البلاد

وأوضحت أن القتلى والمفقودين من جراء انزلاق أرضي نجم عن انهيار سد طبيعي واقع على بعد 130 كلم شمالي مدينة ونجو، وذلك إثر الإعصار الذي ضرب اليوم مقاطعة تشجيانغ الساحلية وبلغت سرعة رياحه 187 كلم في ساعة.

وكان المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية قد أصدر، أمس، إنذارا باللون الأحمر، وهو الأعلى خطرا، كما أجرت سلطات المناطق الساحلية عمليات إجلاء واسعة النطاق طالت أكثر من مليون شخص.

وتسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 2.7 مليون منزل في مقاطعة تشجيانغ، وأسفر عن تدمير نحو 200 منزل في ست مدن بالمحافظة، و66.3 هكتار من المزارع.

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