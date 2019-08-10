إحالة نائب رئيس مدينة الخارجة و10 من مساعديه للمحاكمة العاجلة



وتبين من أوراق القضية أن جميع المحالين تقاعسوا عن تنفيذ قرار الإزالة رقم 266 لسنة 2015 ضد ماهر كرم الدين يوسف تنفيذًا كليًا رغم تعديه على الأرض الزراعية حيث تم إزالة مبنى دون الآخر، ووقعوا على محضر تنفيذ الإزالة بما يفيد التنفيذ الكامل بالمخالفة للحقيقة.



وأكد تقرير الإتهام أن المحال الأول منفردًا وجه عبارات الإهانة إلى رئيس قسم حماية الأراضي الزراعية بالخارجة أثناء الشروع في تنفيذ قرار الإزالة.

قررت النيابة الإدارية إحالة نائب رئيس مركز ومدينة الخارجة و10 مسئولين آخرين من مساعديه للمحاكمة العاجلة لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة وخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي.شمل تقرير الاتهام كلًا من نائب رئيس مركز ومدينة الخارجة و8 مسؤولين آخرين للمحاكمة .كشفت التحقيقات أن الأول بوصفه رئيس لجنة تنفيذ قرارات الإزالة ومنها القرار رقم 266 لسنة 2015 والباقين بوصفهم أعضاء بتلك اللجنة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الدولة.