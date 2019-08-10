رحيم ستيرلينج يضيف الثاني لـ السيتي فى شباك وست هام ..فيديو

أحرز رحيم ستيرلينج الهدف الثاني فى شباك وست هام يونايتد من عمر الشوط الثاني ، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب لندن الأولمبي فى الجولة الأولى ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجاء هدف مانشستر سيتي فى الدقيقة 51 عن طريق ستيرلينج بعد تمريرة رائعة من دي بروين لينفرد بالمرمى وحيدا فيسددها بإتقان لتسكن الشباك على الفور.



وافتتح مانشستر سيتي التهديف في الدقيقة 25 عن طريق جابرييل جيسوس من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء عقب تلقيه عرضية من وراكر.



وألغي تقنية الفيديو هدف لمانشستر سيتي عن طريق جيسوس في الدقيقة 53 بداعي التسلل .



ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط.