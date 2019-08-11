أمين الفتوى: لا يجوز بيع جلد الأضحية أو إعطاؤه للجزار من الأجرة لهذا السبب

قال الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه لا يجوز للمضحي أن يبيع جلد أضحيته؛ لأنها بالذبح تعينت لله بجميع أجزائها، وما تعيّن لله لم يجز أخذ العوض عنه، ولهذا لا يعطى الجزار منها شيئًا على سبيل الأجرة.





وأضاف الشيخ عويضة عثمان خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية بفيسبوك المذاع على فضائية «الناس» أنه يجوز للمضحي أن يهدي الجلد أو يتصدق به أو ينتفع به.



