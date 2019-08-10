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رياضة

مانشستر سيتي يسحق وست هام بخمسة أهداف .. فيديو

السبت 10/أغسطس/2019 - 03:32 م
جابرييل جيسوس من
جابرييل جيسوس من لقاء وست هام
حسن العمدة
حقق فريق مانشستر سيتي فوزا ساحقا علي وست هام يونايتد بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لندن الأولمبي فى الجولة الأولى ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح مانشستر سيتي التهديف في الدقيقة 25 عن طريق جابرييل جيسوس من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء عقب تلقيه عرضية من وراكر.

واضاف مانشستر سيتي الثاني فى الدقيقة 51 عن طريق ستيرلينج بعد تمريرة رائعة من دي بروين لينفرد بالمرمى وحيدا فيسددها بإتقان لتسكن الشباك على الفور.

وجاء هدف مانشستر سيتي الثالث فى الدقيقة 75 عن طريق رحيم بعد تلقيه تمريرة رائعة من رياض محرز فيسددها علي الفور فتسكن الشباك.

ونجح أجويرو من إحراز الهدف الرابع عقب نزوله المباراة فى الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

وتمكن رحيم ستيرلينج من إحراز الهدف الخامس فى الدقيقة 91 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء عقب أسيست من رياض محرز .

وألغي تقنية الفيديو هدف لمانشستر سيتي عن طريق جيسوس في الدقيقة 53 بداعي التسلل .

وبهذه النتيجة يتصدر مانشستر سيتي صدارة الدوري الانجليزي برصيد 3 نقاط ، متساويا مع ليفربول ولكن يسبقه بفارق الاهداف .

وفاز ليفربول أمس علي نوريتش سيتي بأربع أهداف مقابل هدف .

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