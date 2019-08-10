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تركى آل الشيخ يهنئ المسلمين بعيد الاضحى المبارك

السبت 10/أغسطس/2019 - 03:55 م
صدى البلد
منار نور
هنأ تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية المسلمين في الوطن العربي بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وكتب " تركى آل الشيخ " من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى : " كل سنة وأنتم بخير وصحة وسعادة وعز". 

وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد سيكون يوم الأحد 11 أغسطس الجاري، منها، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.

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