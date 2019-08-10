هاتريك سترلينج يدخله قائمة أساطير البريميرليج

نجح رحيم سترلينج، مهاجم مانشستر سيتي، في تسجيل "هاتريك" تاريخي في مرمى وست هام يونايتد، خلال فوز فريقه بخماسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".



وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات العالمية، إن سترلينج هو ثامن لاعب يتمكن من تسجيل هاتريك بالمباراة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي.



وأصبح سترلينج أول لاعب يحقق هذا الرقم، منذ الإيفواري ديديه دروجبا مع تشيلسي في موسم 2010 /2011.



وبدأ السيتزن حملة الدفاع عن لقبه للموسم الثالث على التوالي، بفوزه على وست هام 5-0، عن طريق ستيرلينج "هاتريك"، وجابرييل خيسوس، بالإضافة إلى سيرجيو أجويرو الذي سجل من ركلة جزاء.





