ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاتريك سترلينج يدخله قائمة أساطير البريميرليج

السبت 10/أغسطس/2019 - 04:18 م
ستيرلينج
ستيرلينج
إسراء أشرف
نجح رحيم سترلينج، مهاجم مانشستر سيتي، في تسجيل "هاتريك" تاريخي في مرمى وست هام يونايتد، خلال فوز فريقه بخماسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات العالمية، إن سترلينج هو ثامن لاعب يتمكن من تسجيل هاتريك بالمباراة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي.

وأصبح سترلينج أول لاعب يحقق هذا الرقم، منذ الإيفواري ديديه دروجبا مع تشيلسي في موسم 2010 /2011.

وبدأ السيتزن حملة الدفاع عن لقبه للموسم الثالث على التوالي، بفوزه على وست هام 5-0، عن طريق ستيرلينج "هاتريك"، وجابرييل خيسوس، بالإضافة إلى سيرجيو أجويرو الذي سجل من ركلة جزاء.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عموري يبحث عن نادي .. من أحلام مانشستر سيتي إلى مستقبل مجهول

صفقة تبادلية.. كانسيلو ينتقل إلى مانشستر سيتي ودانيلو يحط الرحال في يوفنتوس

مانشستر سيتي يمدد تعاقده مع جويندوجان حتى عام 2023

مانشستر سيتي يبدأ حملة الدفاع عن لقبه أمام وست هام في البريميرليج

أجويرو دكة.. ومحرز يقود هجوم مانشستر سيتي أمام وست هام في البريميرليج

ترشيحاتنا

بفستان فوق الركبة وشعر كيرلى.. ابنة عمرو دياب بإطلالة مثيرة في أحدث ظهور لها

ليفربول يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة تشيلسي في السوبر الأوروبي

وداعا لفواتير الكهرباء المرتفعة.. CIB يقدم لعملائه الألواح الشمسية بقيمة تصل لـ 350 ألف جنيه وتقسيط على 5 سنوات

تشكيل لجنة الحكام كاملا وعنصر نسائى مفاجأة .. تفاصيل

الأهلي يحاول التخلص من أجايي بسبب تراجع مستواه وراتبه السنوي

عيد اضحى مبارك .. اجمل صور وتهانى وعبارات .. عيد سعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مايوه مع الأناناس.. دومينيك فى إطلالة مثيرة بحمام السباحة

بفستان أنيق .. ريهانا تشتري خضراوات من أسواق كاليفورنيا

موعد صلاة عيد الاضحى 2019 فى القاهرة والجيزة ومحافظات مصر