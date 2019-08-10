رونالدو وموراتا يقودان هجوم يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في الكأس الدولية للأبطال

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، تشكيلة فريقه الأساسية، التي ستخوض مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، بعد قليل، في الكأس الدولية للأبطال الودية، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.



وجاءت تشكيلة السيدة العجوز كالتالي..



دي ليخت - كيليني - أليكس ساندرو - خضيرة - بيانيتش - رابيو - دوجلاس كوستا - هيجواين - رونالدو.





في المقابل أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني عن تشكيلة الروخي بلانكوس حيث جاءت على النحو التالي..



أوبلاك - تريبير - خيمنيز - سافيتش - لودي - كوكي - يورينتي - ساؤول - ليمار - جواو فيليكس - موراتا.