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فن

إلهام شاهين تهنئ جمهورها بـ الاضحى : عيد سعيد عليكم

السبت 10/أغسطس/2019 - 06:05 م
الهام شاهين
الهام شاهين
محمد بدران
هنأت الفنانة الهام شاهين جمهورها والامة الاسلامية في الوطن العربي بمناسبة عيد الاضحى المبارك. 

ونشرت الهام شاهين صورة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" : "لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك له لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك، عيد سعيد عليكم جميعا". 

وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد سيكون غدا الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.

وهم، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.

إلهام شاهين تهنئ جمهورها بـ الاضحى : عيد سعيد عليكم

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