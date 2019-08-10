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رياضة

هزيمة منتخب مصر للطائرة من البرازيل في تصفيات أولمبياد طوكيو

السبت 10/أغسطس/2019 - 06:35 م
صدى البلد
نور عادل
هُزم منتخب مصر للكرة الطائرة للمرة الثانية امام منتخب البرازيل، وذلك في اطار تصفيات المجموعة الاولى المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.

وخسر منتخب مصر على يد نظيره البرازيلي بنتيجة 0-3 في عدد الأشواط، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات المرحلة الثانية للمجموعة الأولى التي تقام فعالياتها بمدينة فارنا البلغارية.

ونجح منتخب البرازيل ان يفوز في الشوط الاول بنتيجة 25-12، ثم حسم أبطال الأوليمبياد الشوط الثاني بنتيجة 25-19،وكذلك بالشوط الثالث بنتيجة 25-14.

وتعد هذه الخسارة هي الثانية لمنتخب مصر بعد خسارته الأولى أمام منتخب بلغاريا المستضيف، ويتبقى لمنتخب الطائرة مباراة أخيرة مع بورتوريكو ستقام مساء غدا الأحد.

ويتبقى مباراة بين منتخب بلغاريا وبورتوريكو ضمن مباريات الجولة الثانية.

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