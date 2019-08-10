شاهد | اجمل رسائل تهنئة عيد الاضحى المبارك

ساعات قليلة ويهل علينا عيد الاضحي المبارك 2019 ويأتي العيد بالبهجة والسعادة والفرحة على قلوب الناس، مع مظاهر الأحتفال المختلفة والمميزة، من شراء ملابس جديدة وذبح الأضحية وتوزيعها على الفقراء والأقارب، والتهنئة تعمل على زيادة التواصل الاجتماعي بين الأشخاص، وتعمل على توطيد العلاقات وتقريب المسافات بينهم.



ويسعي الكثير لارسال رسائل تهنئة ورسائل مصورة ومتحركة في عيد الاضحي للاصدقاء والاحباب وهي تنشر الفرحة وتدخل السرور على القلب، ويهتم الناس بتبادل التهاني بينهم، لزيادة المودة والقرب بينهم، ولتقوية علاقاتهم التي تباعدت بسبب مشاغل العمل والحياة.



ونقدم لكم احدث رسائل وتهاني عيد الاضحي المبارك الجديده لتقدمها للاصدقاء او الحبيب او الاسرة والعائلة.. وهي:



* أحلى ما فى العيد العيديه و الأحلى أنها تكون منك هديه عيد أضحي مبارك.



* بكرة العيد وأتمنى تكون سعيد وتبقى في قلبي الوحيد وتهديه هدية العيد



* حاولت أسابق الناس .. وأرسلك مع خيوط الشمس الماس .. وأقولك كل عام وإنت بخير .. يا مشعل الرقة و الإحساس



* تهئنة مليانة ورد وفل أرسلها قبل العيد يهل علشان أكون قبل الكل



* التوصيل السريع باقة ورد وهمسة حب للغالي بالعيد جعل أيامه عيد



* أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، عيدكم مبارك.



* اقــــول في نفسي وانا اعـايد الناس .. متى اشوفــك تكمـل افراح عيدي



* في خافقي شوق وغرام .. وفي نظرة عيوني كلام .. تقولك كل عام وإنت بخير .. والعيد من غيرك ظلام



* وعاد العيد.. وأنا عنك بعيد.. تفرقنا بلاد وبحـور .. وعاد العيد .. وتمنيته عليك سعيد .. ولو كان علي يجــور



* أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك عيد سعيد



* ما تسبقني الناس في العيد .. انا اول من يعايد الغاليين . وكل عام وانتم بخير وعيد أضحى سعيد.



* أهديك عطر الورد وألوانه ..وأرسل جواب أنت عنوانه .. اهنيك بمقدم العيد وأيامه



* باقة من الورود بقدوم العيد معطرة بالعود لك يا صاحب الجود



* ودعت بك عيد مضى و أقبلت بك عيد جديد يالله عسى عيدك سعيد



* أحلى التهاني والورود لك يا سيدي الناس عيدها يومين وأنت طول العمر عيدي



* باقة من الورود بقدوم عيد الاضحى معطرة بالعود لك يا صاحب الجود



* أجمّل الله عيدكم بالسّعادة والمسرات يّافرحة العيد انتم ” كل عام وانتم بخير “



* أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا ومبارك العيد عليكم وعلينا



* أهديك ذهب أنتٍ أغلى أهديك ورد أنتٍ أحلى بهديك عمري و ياريت يسوى



* إلى أغلى أعز أحلى أحب الناس عيدك سعيد يا تاج الراس



* كل عام وأنتم وكل أحبائكم بخير أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.



* الكل بالعيد فرحان.. إلا أنا زعلان.. ودي أقولك.. كل عام وإنت بخير.. وإنت قريب وأخذك بالاحضان



* المرسل: واحد من الناس.. المستقبل: أعز و أغلى الناس.. النص: عيدك سعيد قبل كل الناس



* لأحلى قمر.. عطر وزهر.. مع كرت يقول.. عيد مبارك.. يا أغلى البشر



* أحب أسابق الأنفاس.. وأقول قبل الناس… وبصادق الإحساس.. كل عام وانت بخير



* العيد يكمل بوجودك.. وعيديتي تحلى من جيوبك.. يا ربي متى أشوفك وأقولك.. كل عام وأنا محبوبك



* بالعود والبخور .. برشات العطور .. باسمى ايات السرور نبارك لك بعيد الأضحى السعيد



* اسأل من أعد العيد.. وطوى الشهر الفقيد.. يمدكم بعمر مديد.. يجعل حياتكم عيد سعيــد



* قبل زحمة السير.. وقبل رسايل الغير.. والإرسال لسه بخير.. كل عام وانت بخير



* تهئنة مليانة ورد وفل.. أرسلها قبل العيد يهل.. علشان أكون قبل الكل



* حبيت أباركلك وبالعيد أهنيك.. الله يحققلك جميع أمانيك.. صحيح بدري لكن القلب ويغليك.. يخاف يسبقه بها غيره ويهنيك.