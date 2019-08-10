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السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبو ظبي للتهنئة بعيد الاضحى المبارك

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:48 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عبد المنعم
تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلي للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب من جانبه عن الامتنان للشيخ محمد بن زايد علي التهنئة الكريمة متمنيا له ولدولة الإمارات الشقيقة كل الازدهار والرخاء".

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