ماذا أفعل لو فاتتني الركعة الأولى في صلاة العيد ؟

تلقت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤالا مفاده "ماذا أفعل لو فاتتني الركعة الأولى فى صلاة العيد".





وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية ، بأن صلاة العيد سنة مُؤكدة كما هو مذهب جمهور العلماء وذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود بالصلاة فى قوله تعالى "قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى" أنها صلاة عيد الفطر، وفى قوله تعالى "فصلِ لربك وانحر" أنها صلاة عيد الأضحى.





وأضافت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه إذا فاتتك الركعة الأولى من صلاة العيد وأدركت مع الإمام الركعة الثانية فاعلم أنها فى حقك أنت هى الركعة الأولى وعليك بعد أن يسلم الإمام أن تأتى بالركعة الثانية وتكبر فيها خمس تكبيرات وذلك هو مذهب الجمهور فى صلاة المسبوق.





واستدلت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، بقوله صلى الله عليه وسلم "إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" متفق عليه.