مريض صرع بلا دخل يناشد التضامن صرف معاش تكافل وكرامة

ناشد المواطن إسماعيل عرابى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الموافقة على إدراجه ضمن المستحقين لمعاش تكافل وكرامة





وأوضح فى رسالته إنه يعانى من نوبات صرع وتشنجات طبقًا للتقارير الطبية الصادرة عن القومسيون الطبى من المعهد القومى بمحافظة دمنهور ولم يتم الموافقة على إدراجه على معاش تكافل وكرامة رغم عدم وجود اى مصدر دخل له.





وللتواصل مع الحالة الاتصال على رقم 01144233645 .



