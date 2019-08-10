درة تهنئ جمهورها بـ الاضحى: عيد سعيد عليكم جميعا





فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب وانضمت إليهما موريتانيا.





هنأت النجمة التونسية درة جمهورها والامة الاسلامية في الوطن العربي بمناسبة عيد الاضحى المبارك.ونشرت درة صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" : ‏"عيد سعيد عليكم جميعا".وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد سيكون غدا الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري، وهي، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني".