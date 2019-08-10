تتمنى تحقيق 4 أمنيات .. شيرين عبد الوهاب تعايد جمهورها

هنأت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها والأمة الإسلامية في الوطن العربي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



ونشرت شيرين عبد الوهاب صورة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" قائلة: "عيد اضحى سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم وينعاد على الأمة الإسلامية بالف خير وسعادة وسلام وأمان".



وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد سيكون غدا الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.



وهي: السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.

