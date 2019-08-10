ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق سيباستيان ديسابر على اول فوز افريقي لـ بيراميدز

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:38 م
ديسابر
ديسابر
منتصر الرفاعي
قال الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز إن فريقه حقق نتيجة جيدة للغاية بالفوز برباعية على بطل الكونغو، وأنه لا تزال هناك مباراة أخرى في الكونغو يجب الحذر فيها، وهي أول مباراة رسمية من الطبيعي أن تكون هناك بعض المشاكل، وسنعمل جاهدين على تصحيح الأخطاء، ولكن سعيد كثيرا بالمستوى والأداء وبمعسكر الإسكندرية ومن مستوى اللاعبين.

المدرب شدد على أن النتيجة طبيعية للغاية وعادلة، وبيراميدز كان يستحق الفوز بعدد أكبر من الأهداف.

ديسابر أشار إلى أن النتيجة كبيرة ولكن لا توجد في كرة القدم شيء مطمئن والهدف الذي دخل مرماه جاء من خطأ ساذج للغاية، ويجب الآن أن يغلق ملف مباراة بطل الكونغو ويركز على مباراة الأربعاء أمام الأهلي في بطولة كأس مصر.

وبشأن لقاء الأهلي سيحاول الاستفادة من بعض اللاعبين الذين لم يسجلوا في الكونفدرالية مثل عبده لومالا وعطوة، وأمامه بعض الوقت لحسم قراره بشأن التغييرات وهل يحافظ على التشكيل الأساسي أمام يجري بعض التعديلات أمام الأهلي.

المدرب تحدث عن أن الفريق من مباراة لأخرى سيتطور بصورة كبيرة والأداء سيكون غاية في القوة وسعيد كثيرا بمستوى لاعبيه ويثق في إمكانياتهم وفي لقاء الإياب سيلعب على الفوز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ديسابر مدرب أوغندا: نحترم زيمبابوي وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز

مدرب بيراميدز الجديد: مستعدون لمواجهة الأهلي في كأس مصر..فيديو

من الإسماعيلي لـ بيراميدز.. ماذا حقق ديسابر في الدوري المصري ولماذا رحل؟

8 نجوم يغيبون عن بيراميدز فى مباراة الاهلى بـ الكأس.. تعرف عليهم

ترشيحاتنا

قبل العثور عليه ميتا.. مراهق يترك رسالة مؤلمة لأمه.. صور

تحالف اليمن يرفض انقلاب الانفصاليين الجنوبيين على الشرعية

لاعب الأهلي السابق يقضي إجازته على متن مركب .. شاهد

المشرف على المقاولون العرب لـ صدى البلد: إخوان بريطانيا وراء تشويه محمد صلاح وأحمد علي ضحك علينا.. ولا تعليق على إساءات مرتضى منصور.. وهذا سبب فشل صفقة طاهر مع الاهلي ..فيديو

الشرطة تلقي القبض على الفنان فادي خفاجة وأشقائه .. تفاصيل مثيرة

أصغر نساء عائلة كارداشيان.. 20 إطلالة غريبة لـ كايلي جينر في عيد ميلادها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ابنة احمد حلمى ومنى زكى تخطف الانظار في أحدث ظهور لها

محمد رمضان يحضر لمفاجأة مع ياسر سامى وأمير طعيمة .. صور

أحمد فلوكس لـ صدى البلد : أنا مليش فى الكورة .. صور