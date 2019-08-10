تعليق سيباستيان ديسابر على اول فوز افريقي لـ بيراميدز



ديسابر أشار إلى أن النتيجة كبيرة ولكن لا توجد في كرة القدم شيء مطمئن والهدف الذي دخل مرماه جاء من خطأ ساذج للغاية، ويجب الآن أن يغلق ملف مباراة بطل الكونغو ويركز على مباراة الأربعاء أمام الأهلي في بطولة كأس مصر.



وبشأن لقاء الأهلي سيحاول الاستفادة من بعض اللاعبين الذين لم يسجلوا في الكونفدرالية مثل عبده لومالا وعطوة، وأمامه بعض الوقت لحسم قراره بشأن التغييرات وهل يحافظ على التشكيل الأساسي أمام يجري بعض التعديلات أمام الأهلي.



المدرب تحدث عن أن الفريق من مباراة لأخرى سيتطور بصورة كبيرة والأداء سيكون غاية في القوة وسعيد كثيرا بمستوى لاعبيه ويثق في إمكانياتهم وفي لقاء الإياب سيلعب على الفوز.

قال الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز إن فريقه حقق نتيجة جيدة للغاية بالفوز برباعية على بطل الكونغو، وأنه لا تزال هناك مباراة أخرى في الكونغو يجب الحذر فيها، وهي أول مباراة رسمية من الطبيعي أن تكون هناك بعض المشاكل، وسنعمل جاهدين على تصحيح الأخطاء، ولكن سعيد كثيرا بالمستوى والأداء وبمعسكر الإسكندرية ومن مستوى اللاعبين.المدرب شدد على أن النتيجة طبيعية للغاية وعادلة، وبيراميدز كان يستحق الفوز بعدد أكبر من الأهداف.