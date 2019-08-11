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تجنب الدخول في مغامرات.. نصائح مهمة لـ مواليد 11 أغسطس

الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:38 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، نصائح مهمة لمواليد 11 أغسطس ، وفقا لعلم الأرقام.


شخصية اليوم في علم الأرقام.. 

إذا كنت مولودا في يوم 11 أغسطس فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس ولديك فضول وموهبة استكشافية، ولديك أيضا رؤية ثاقبة... أنت بحاجة دائمة للصعود، ولديك قدرة على القفز فوق المعارك، لكنك متقلب المزاج.

نصيحة

يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.

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