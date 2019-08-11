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بلوك.. نجيب ساويرس يوجه رسالة لـ متابعين دمهم تقيل.. شاهد

الأحد 11/أغسطس/2019 - 04:13 ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
نشر نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري تغريدة غامضة للرد على من أسماهم بـ"العالم المتضايقة".

وقال نجيب ساويرس في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "أحلى حاجة فى تويتر .. هى خاصية البلوك علشان العالم المتضايقه و العالم اللى عامله نفسها وصايا علينا والعالم اللى دمها تقيل و العالم الشتيمة ... بلوك بلوك".

كان نجيب ساويرس مازح أحد متابعيه قبلها وجه له سؤالا "فين السيلفي بتعتك مع چينفر يا مسيو نجيب يعني معقولة مأخدتش معاها سيلفي".

فرد  نجيب ساويرس عليه "قعدت تتعزز ... فأنا اتقمصت ومشيت".

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