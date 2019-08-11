خطبة العيد.. المفتي: جيشنا يقف أمام القوة الغاشمة الراغبة في زعزعة الاستقرار

ألقى شوقي علام مفتي الديار المصرية، خطبة صلاة عيد الفطر عقب انتهاء الصلاة في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وقال شوقي علام، إننا نقف أمام الجندي المصري إجلالا له، مضيفا "الله أمرنا أن نحافظ على الأوطان، وجيشنا قوة باسلة تقف أمام القوة الغاشمة التي تريد تقويض مجتمعاتنا وتزعزع الاستقرار وتهدم البنيان، ووجدنا بسالة وشجاعة في جنود القوات المسلحة والشرطة لم نعهدها مسبقا".





وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة عيد الاضحى المبارك في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، وتقدم شوقي علام مفتي الديار المصرية لإمامة الصلاة.





وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن خالص تهانيهم وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بدوام الرخاء والاستقرار.





كما قدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم بحلول عيد الأضحى المبارك.



