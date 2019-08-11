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المئات يؤدون صلاة عيد الأضحى في ساحات مساجد القناطر ..فيديو وصور

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:25 ص
صلاة عيد الأضحى
صلاة عيد الأضحى
ماجدة المهدي - صلاح مهدي
أدى مئات المواطنين، صلاة عيد الأضحى اليوم، الأحد، في ساحات مساجد القناطر، وسط أجواء من الفرحة والبهجة. 

وشهدت الساحة زحاما كبيرا من المصلين الذين حرصوا على اصطحاب أطفالهم بملابس العيد، فرحين بتلك الأجواء الرائعة.

كانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد اليوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري، وهي، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.ر
المئات يؤدون صلاة عيد الأضحى في ساحات مساجد القناطر ..فيديو وصور
المئات يؤدون صلاة عيد الأضحى في ساحات مساجد القناطر ..فيديو وصور
المئات يؤدون صلاة عيد الأضحى في ساحات مساجد القناطر ..فيديو وصور
المئات يؤدون صلاة عيد الأضحى في ساحات مساجد القناطر ..فيديو وصور
المئات يؤدون صلاة عيد الأضحى في ساحات مساجد القناطر ..فيديو وصور

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