المئات يؤدون صلاة عيد الأضحى في ساحات مساجد القناطر ..فيديو وصور

أدى مئات المواطنين، صلاة عيد الأضحى اليوم، الأحد، في ساحات مساجد القناطر، وسط أجواء من الفرحة والبهجة.





وشهدت الساحة زحاما كبيرا من المصلين الذين حرصوا على اصطحاب أطفالهم بملابس العيد، فرحين بتلك الأجواء الرائعة.



