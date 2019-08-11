محافظ المنوفية يلتقط الصور التذكارية مع الأطفال عقب صلاة عيد الأضحى.. صور

حرص اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال والمواطنين وذلك عقب تأدية شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك وسط جموع المصلين بالاستاد الرياضي بشبين الكوم، بحضور اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة ووكيل وزارة الأوقاف ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.



حيث ألقي خطبة العيد فضيلة الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية ،مهنئًا جموع المصلين بعيد الأضحي المبارك مؤكدًا أنه يوم التضحية والفداء وأن أعظم أهداف الحج هو تجسيد أن المسلمين علي مختلف ألوانهم وجنسياتهم أمة واحدة ووطن واحد ويتجلي هذا واضحا في ركن الحج الأعظم ألا وهو الوقوف بعرفة باعتباره أكبر تجمع بشري في العالم ، مؤكدًا علي ضرورة التوحد والتكاتف من أجل مصلحة الوطن، داعيًا المولي عز وجل أن يتقبل من جموع الحجيج بالمشاعر المقدسة مناسكهم التي يتقربون بها إلي خالقهم ، كما تناولت الخطبة أهمية تحلي وتمسك المسلمين بالصفات الحميدة التي حثنا عليها الإسلام كحسن الخلق والصدق والأمانة وصلة الأرحام.



وعقب الصلاة قدم محافظ المنوفية التهنئة للمصلين وأعرب عن سعادته بالتراحم والمودة بين المواطنين وتجمعهم من أجل إعلاء كلمة واحدة و إقامة شعيرة مباركة.



سادت الشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدن ومراكز المحافظة حالة من البهجة والسرور إحتفالًا بقدوم عيد الأضحي المبارك وسط تشديدات أمنية لتأمين المواطنين للاستمتاع بالاحتفالات في هذا اليوم.

