غياب راموس وعودة بيل.. قائمة ريال مدريد لمواجهة روما

أعلن زين الدين زيدان ، المدير الفني لـ ريال مدريد، عن قائمة فريقه التي ستواجه روما الإيطالي، اليوم الأحد، في تمام الثامنة مساءً، ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد.



وشهدت قائمة ريال مدريد، استبعاد كل من، الحارس لونين، وسيرجيو راموس، وماريانو دياز، وخاميس رودريجيز، ورودريجو، وكوبو، بالإضافة إلى أسينسيو وإبراهيم دياز وميندي للإصابة.



بينما شهدت قائمة الميرنجي عودة اللاعب الويلزي جاريث بيل مهاجم الفريق، بعدما غاب عن مباراة سالزبورج النمساوي الودية الأخيرة.



وجاءت قائمة الميرنجي كالتالي:



حراسة المرمى: كورتوا - نافاس - توني فويدياس



خط الدفاع: كارفخال - ميليتاو - فاران - ناشتو - مارسيلو - أودريوزولا



خط الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - إيسكو



خط الهجوم: بنزيما - فاسكيز - هازارد - جاريث بيل - يوفيتش - فينيسيوس جونيور