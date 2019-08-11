ضبط راكب في مطار القاهرة بحوزته 1222 قرص ترامادول



تمكن رجال الجمارك في مطار القاهرة الدولي، من ضبط أقراص ترامادول مهربة مع راكب مصري قادم من لندن، أخفاها داخل حقيبته.



وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الخطوط الجوية السعودية القادمة من جدة، إشتبه حافظ منشاوى مأمور اللجنة، فى راكب مصرى قادم من لندن ترانزيت جده القاهرة، وبسؤاله عما إذا كان بحيازته أي بضائع أجنبيه تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية أفاد بالنفى.





وبالعرض على حسن خلف مدير الإدارة، قرر كلف أحمد عبد الواحد مأمور الضبط، بتفتيش حقائب الراكب وذلك تحت إشراف أحمد الحكش مدير الصالة، وعثر علي 84 شريط بإجمالي 1222 قرص ترامادول مخفاة بين طيات ملابسه أسفل حقائبه .



قرر جمال عبد الفتاح، مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى وتحريز المضبوطات، وإخطار الجهات المختصة بعد العرض علي ابراهيم عبداللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة.