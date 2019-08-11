ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط راكب في مطار القاهرة بحوزته 1222 قرص ترامادول

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:30 ص
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
نورهان خفاجي

تمكن رجال الجمارك في مطار القاهرة الدولي، من ضبط أقراص ترامادول مهربة مع راكب مصري قادم من لندن، أخفاها داخل حقيبته.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الخطوط الجوية السعودية القادمة من جدة، إشتبه حافظ منشاوى مأمور اللجنة، فى راكب مصرى قادم من لندن ترانزيت جده القاهرة، وبسؤاله عما إذا كان بحيازته أي بضائع أجنبيه تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية أفاد بالنفى.


وبالعرض على حسن خلف مدير الإدارة، قرر كلف أحمد عبد الواحد مأمور الضبط، بتفتيش حقائب الراكب وذلك تحت إشراف أحمد الحكش مدير الصالة، وعثر علي  84 شريط بإجمالي 1222 قرص ترامادول مخفاة بين طيات ملابسه أسفل حقائبه .

قرر جمال عبد الفتاح، مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى وتحريز المضبوطات، وإخطار الجهات المختصة بعد العرض علي ابراهيم عبداللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط مستحضرات تجميل مهربة مع راكب مصري في مطار القاهرة

ضبط هواتف آيفون مهربة بحقائب راكب في مطار القاهرة.. صور

ضبط أدوية تجميل مهربة مع راكب أسترالي في مطار القاهرة.. صور

ضبط مشغولات ذهبية مهربة من تركيا مع راكب أمريكي في مطار القاهرة

ضبط نبات القات المخدر ومنظار مهربين مع راكبين في مطار القاهرة

ضبط أجهزة تجميل مهربة أخفاها راكب حول جسده في المطار

ترشيحاتنا

اهم اخبار اليوم.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة العيد.. والقصة الكاملة لانتحار صديق ترامب داخل محبسه

نواة التمر والدقيق.. 8 تكات لطهى اللحم بمذاق لن تتوقعيه

تعرف على آخر موعد للأضحية

طريقة تحضير البيض التركي في 7 خطوات بسيطة

غياب راموس وعودة بيل.. قائمة ريال مدريد لمواجهة روما

5 مشروبات عليك تناولها فورا بعد وجبات عيد الأضحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. المئات يصلون العيد في مسجد الصديق بمساكن شيراتون

السائحون معجبون بالسماعات الجديدة في المتحف المصري بالتحرير.. ومرشد: تحافظ على الهدوء.. فيديو وصور

لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات