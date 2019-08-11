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محافظات

في أول أيام العيد.. محافظ الغربية يجتمع مع الجهاز التنفيذي لمتابعة رفع درجة الاستعداد بالقطاعات.. صور

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:22 ص
محافظ الغربية
محافظ الغربية
أحمد على
تابع اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية تنفيذ كافة الجهات المعنية استعداداتها الخاصة بعيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع مع المجلس التنفيذي بالكامل بمقر الديوان عقب صلاة عيد الأضحى المبارك.

وخلال الاجتماع أصدر محافظ الغربية توجيهاته بالتواجد الميداني لجميع التنفيذيين بالمحافظة لمتابعة حالة الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك عن قرب والعمل على حل أي مشاكل تعكر من فرحة المواطنين بالعيد، مشددًا على وكيل وزارة الطب البيطري بالمرور على كافة مجازر المحافظة بصفة مستمرة والتأكد من استقبالها لجميع الأضاحي وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بالذبح المخالف خارج المجازر مع التنسيق الكامل مع مديرية التموين والصحة لاستمرار الحملات المكثفة على الأسواق والمحال الغذائية للتأكد من جودة وسلامة المعروضات، كما وجه وكيل وزارة الصحة بالمرور على كافة المستشفيات بالمحافظة لمتابعة سير العمل بها على مدار 24 ساعة والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية.

وكذا قيام مديرية التموين بمتابعة المخزون من السلع التموينية والوقود والبوتاجاز خلال فترة العيد مع تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة وجودة المعروضات.

وفى السياق ذاته؛ كلف رؤساء المدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين وأماكن تجمعات المواطنين ورفع كافة التراكمات أولًا بأول ، مع تشديد الرقابة لمنع تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا منع أي أعمال بناء مخالفة خلال إجازة العيد والإزالة الفورية في المهد لأى تعديات أو تشوينات مواد البناء المخالف ، وكلف أيضًا بقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء بمتابعة استمرارية الخدمة وعدم انقطاعها طوال إجازة العيد ومتابعة عمل فرق الطوارئ لمواجهة أي أعطال في أسرع وقت.

وفى نهاية الاجتماع أكد محافظ الغربية أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على قلب رجل واحد لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين ، مشيرًا إلى متابعته للموقف على مدار 24 يوميًا من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام والمرتبطة بغرف العمليات الفرعية بجميع المديريات والمراكز والمدن على مستوى المحافظة.
في أول أيام العيد.. محافظ الغربية يجتمع مع الجهاز التنفيذي لمتابعة رفع درجة الاستعداد بالقطاعات.. صور
في أول أيام العيد.. محافظ الغربية يجتمع مع الجهاز التنفيذي لمتابعة رفع درجة الاستعداد بالقطاعات.. صور
في أول أيام العيد.. محافظ الغربية يجتمع مع الجهاز التنفيذي لمتابعة رفع درجة الاستعداد بالقطاعات.. صور
في أول أيام العيد.. محافظ الغربية يجتمع مع الجهاز التنفيذي لمتابعة رفع درجة الاستعداد بالقطاعات.. صور
في أول أيام العيد.. محافظ الغربية يجتمع مع الجهاز التنفيذي لمتابعة رفع درجة الاستعداد بالقطاعات.. صور
في أول أيام العيد.. محافظ الغربية يجتمع مع الجهاز التنفيذي لمتابعة رفع درجة الاستعداد بالقطاعات.. صور
في أول أيام العيد.. محافظ الغربية يجتمع مع الجهاز التنفيذي لمتابعة رفع درجة الاستعداد بالقطاعات.. صور
في أول أيام العيد.. محافظ الغربية يجتمع مع الجهاز التنفيذي لمتابعة رفع درجة الاستعداد بالقطاعات.. صور
في أول أيام العيد.. محافظ الغربية يجتمع مع الجهاز التنفيذي لمتابعة رفع درجة الاستعداد بالقطاعات.. صور
في أول أيام العيد.. محافظ الغربية يجتمع مع الجهاز التنفيذي لمتابعة رفع درجة الاستعداد بالقطاعات.. صور

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