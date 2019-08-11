محافظ الجيزة يكلف بتوقيع العقوبات على المخالفين لقرار الذبح داخل المجازر

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتأكد من توافر السلع ومتابعة أعمال رفع الاشغالات والتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات أولًا بأول للحفاظ على المظهر العام لشوار المحافظة.





وشدد المحافظ على ضرورة توقيع العقوبات على المخالفين لقرار الذبح داخل المجازر حفاظًا على البيئة، وتنفيذ القرار بكل حسم علي جميع المخالفين، مؤكدًا أنه سيتم توقيع غرامات بيئية فى حالة المخالفة وتلويث البيئة وذلك للحفاظ على المظهر العام للشوارع .



و ناشد محافظ الجيزة مواطنى المحافظة بإتباع السلوكيات السليمة فى التخلص من مخلفات الأضاحى والالتزام بذبح الأضحية بالمجازر المخصصة لذلك والمعلن عنها.

