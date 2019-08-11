ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يكلف بتوقيع العقوبات على المخالفين لقرار الذبح داخل المجازر

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:11 م
محافظ الجيزة يكلف
محافظ الجيزة يكلف بتوقيع العقوبات على المخالفين لقرار الذبح
محمد الصاحى
كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتأكد من توافر السلع ومتابعة أعمال رفع الاشغالات والتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات أولًا بأول للحفاظ على المظهر العام لشوار المحافظة.


وشدد المحافظ على ضرورة توقيع العقوبات على المخالفين لقرار الذبح داخل المجازر حفاظًا على البيئة، وتنفيذ القرار بكل حسم علي جميع المخالفين، مؤكدًا أنه سيتم توقيع غرامات بيئية فى حالة المخالفة وتلويث البيئة وذلك للحفاظ على المظهر العام للشوارع .

و ناشد محافظ الجيزة مواطنى المحافظة بإتباع السلوكيات السليمة فى التخلص من مخلفات الأضاحى والالتزام بذبح الأضحية بالمجازر المخصصة لذلك والمعلن عنها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيطري الفيوم يستعد للعيد بذبح الأضاحي بالمجازر مجانا للمواطنين

محافظ البحر الأحمر: 50 ألف جنيه غرامة لمن يذبح الأضاحي في الشارع

وقف إجازات البيطريين وفتح مجازر الشرقية بالمجان طوال أيام عيد الأضحى

الجيزة تناشد المواطنين ذبح الأضاحى بالمجازر المخصصة لها

توزيع لحوم 70 عجلا على البسطاء فى أسوان خلال عيد الأضحى المبارك

محافظ القليوبية يناشد المواطنين عدم ذبح الأضاحي خارج المجازر

ترشيحاتنا

بعد بوست خرفان عيد الاضحى.. شيرين رضا تتصدر تويتر

بفستان حمالات .. ريهام أيمن فى أحدث جلسة تصوير

ببطانة قصيرة .. أسماء أبو اليزيد بإطلالة جريئة فى عيد الأضحى

بطريقة مختلفة.. احتفال نجوم الزمن الجميل بـ عيد الأضحى |نوستالجيا

شاهد.. ريهام سعيد تذبح أضحية العيد

محمد صلاح يوجه رسالة للمسلمين في عيد الأضحى: عيد سعيد علينا كلنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هربا من الحر.. نافورة الأزهر ملجأ الأطفال في عيد الأضحى.. فيديو وصور

دماء الأضاحي تسيل في شوارع عين شمس وسط أجواء من الفرحة .. صور

شاهد.. المئات يصلون العيد في مسجد الصديق بمساكن شيراتون