حملات تموينية ورقابية على المحال في بنها لضبط الأسعار

شنت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين بالقليوبية حملة مفاجئة بنطاق بندر بنها، استهدفت المرور على الأنشطة التجارية المختلفة، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة.



وأسفرت الحملة عن تحرير عدد (8) محاضر جنح ضد عدد من الأنشطة التجارية، شملت مخبزًا سياحيًا، و3 محال سوبر ماركت، ومحل لعب أطفال، ومحمصة، ومحل بقالة، ومحل حبوب وأعلاف، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.

حملات رقابية

وأكدت مديرية تموين القليوبية استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع أنحاء المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات، في إطار الحفاظ على استقرار الأسواق وصون حقوق المواطنين.



ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، لضبط المنظومة التموينية وحماية حقوق المواطنين.